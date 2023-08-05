В Решетиловку на Полтавщине привезли проднаборы от Фонда Рината Ахметова для переселенцев

Гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова продолжают передавать вынужденным переселенцам, ныне живущим в поселке Решетиловка Полтавской области. Их можно получить в местном гуманитарном штабе Светлодарской городской военной администрации.

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Недавно Фонд Рината Ахметова направил в Полтавскую область около 4 тысяч продуктовых наборов. Выдачи организованы в Полтаве и поселках Решетиловка и Белоцерковка.

В каждом наборе – питательные продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Это значительная поддержка для людей, которые в один момент оставили все.

В ближайшее время будет завершена передача очередной партии продуктовых наборов — 30 тысяч для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".