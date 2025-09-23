В работе Резерв+ произошел сбой, Минобороны сделало заявление: какие услуги недоступны

Во вторник, 23 сентября, в мобильном приложении Резерв+ произошел очередной масштабный сбой. При попытке авторизации приложение сообщает о технических проблемах.

Видео дня

В результате сбоя военнообязанные украинцы не могут войти в электронный кабинет и воспользоваться услугами. В Министерстве обороны уже отреагировали на технические неполадки.

В чем суть проблемы

Украинцы массово начали сообщать, что не могут воспользоваться мобильным приложением Резерв+ после 11:00. Во время загрузки приложение зависает на заставке "Министерство обороны Украины" и не пропускает дальше. Таким образом, невозможно авторизоваться и получить услуги, доступные в Резерв+.

Некоторые украинцы в соцсетях пишут, что столкнулись с техническими проблемами в Резерв+ еще вечером 22 сентября. У большинства пользователей проблема заключается в невозможности просто войти в приложение.

Реакция Минобороны

В Министерстве обороны Украины признали, что в Резерв+ возникли временные технические трудности. По информации ведомства, наблюдается усложнение обмена данными между приложением Резерв+ и реестром военнообязанных, призывников и резервистов. При этом там уточнили, что все ранее выданные документы остаются действительными.

В связи с техническими проблемами временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также посылать запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т.п.).

В Минобороны рекомендовали сохранить PDF-версию электронного военного документа, чтобы он всегда оставался под рукой. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что после последнего обновления приложения Резерв+ некоторые пользователи заметили новый статус – "требует базовой общевойсковой подготовки". Появление такого оповещения свидетельствует о том, что в военном реестре нет данных о военно-учетной специальности этого лица.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!