В прифронтовой Святогорской общине люди получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

Жизнь в Святогорском обществе продолжается – несмотря на близость к линии фронта и ежедневные обстрелы, здесь до сих пор остаются люди. Несмотря на высокие риски, Фонд Рината Ахметова передал помощь селам и селам общины. Продуктовые наборы получили семьи с детьми и местные жители наиболее уязвимых категорий. Выдача завершена.

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"Здесь тяжело сейчас жить, особенно пенсионерам. Автобус ходит раз в неделю и то не всегда – если нужно врач, то добраться до него сложно. Магазина вообще нет. Я знаю, что ваша команда не забывает о селах. Спасибо, что привезли помощь к нам", – говорит 73-летняя Лидия Михайловна, местная жительница.

"Я из Долины, что недалеко от Краснополья. Там сейчас вообще ничего нет. Мы в 2022 году уехали оттуда с дочерью, ей сейчас 6 лет. Здесь легче, а может быть, мы просто привыкли", – говорит Анна, переселенка.

"В наш дом снаряд попал и нас кирпичом завалило. Мы уехали. Но через пол года вернулись – по всей нашей улице. Без помощи людям сейчас вообще не выжить", – рассказывает местная жительница Мария.

В целом Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.