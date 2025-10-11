В октябре мечта одного знака зодиака сбудется: гороскоп на картах Таро

В октябре Стрельцы почувствуют исключительную энергию. Сложные ситуации начнут решаться удивительным образом, а недостижимые желания исполнятся.

Стрельца ожидает долгожданный прорыв, пишет Radiozet.pl. Проблемы будут решаться, ведь на это указывает карта Таро "Колесо Фортуны". Вы почувствуете, что снова контролируете свою жизнь.

Стрельцы в последнее время могли чувствовать, что одиноки в борьбе. Но теперь вам будет везти. Вас ожидают изменения, которые помогут вам освободиться от определенного бремени. Карта "Колесо Фортуны" указывает на то, что кто-то решит проблему за вас, и это будет осуществление вашего желания. Вы сможете построить планы на будущее и осуществить свою мечту в ноябре-декабре.

Стрелец будет открыт к новым отношениям и знакомствам. Таролог советует прислушаться к своей интуиции и позволить себе спонтанные встречи.