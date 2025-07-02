В оккупированном Крыму подростков массово агитируют поступать в российские военные вузы: правозащитник раскрыл подробности

В 2025 году во временно оккупированном Крыму действует выездная группа Министерства обороны РФ, которая активно отбирает кандидатов для поступления в российские военные учебные заведения. По предварительным данным, региону установлен план – набрать 500 абитуриентов.

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Об этом пишет "Крым. Реалии", ссылаясь на информацию правозащитников. В эту агитационную кампанию вовлечены школы, техникумы и даже классные руководители выпускных классов.

В местных газетах регулярно появляются призывы поступать в военные образовательные учреждения России. Особое внимание уделяется молодежи из малообеспеченных и социально уязвимых семей, ведь именно среди них активнее всего ведется вербовка.

Также проводится работа с молодыми крымчанами, которые вернулись из так называемой "специальной военной операции", как в России называют войну против Украины.

В этом году требования к поступлению значительно снижены – теперь практически каждый желающий может стать студентом военного вуза.

Для сравнения: в 2015 году в российские военные учебные заведения поступили только 188 крымчан. Сейчас Россия планирует масштабное расширение сети военных училищ – до 2034 года должно появиться 15 новых заведений, в том числе и филиал в Севастополе.

Напомним, в России создают новую систему детской подготовки к войне. Начиная с 2026 года, школьники с 7 лет будут участвовать в соревнованиях по пилотированию БПЛА.

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