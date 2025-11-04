В Одессе женщину осудили за публикацию в TikTok видео о мобилизации украинцев: детали дела

Приморский районный суд Одессы признал жительницу города виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.114-1 Уголовного кодекса – то есть, "препятствование законной деятельности Вооруженных сил в особый период". Вина одесситки заключается в публикации в соцсети ряда сообщений и соответствующих видео о мобилизации украинцев.

Видео дня

Как указано в приговоре суда, сообщения женщины в сети "могли иметь деморализующий эффект" и "могли быть использованы противником для коррекции своих действий". Судебно-юридическая газета назвала указанное дело № 522/3258/25 прецедентом, потому что впервые в украинской судебной практике "цифровые следы стали объективными доказательствами" в уголовном производстве.

Подробности дела

Это произошло в период с декабря 2024 по январь 2025 года. За это время указанная жительница города Одессы опубликовала на своей странице в TikTok десятки видео, воспроизводивших эпизоды мобилизационных мероприятий. Речь идет о вручении повесток, работа блокпостов и тому подобное.

Судьи утверждают, что "установлен факт возникновения умысла на препятствование деятельности военнослужащим" ВСУ. Умысел в данном случае заключается в "распространении информации о датах и месте проведения военнослужащими районных территориальных центров комплектования мероприятий по оповещению человеческих мобилизационных ресурсов".

Пожалуй, подавляющее большинство украинцев встречало во всех соцсетях такие каналы с сообщениями о местах мобилизационных мероприятий. В частности, на страницу фигурантки дела в TikTok было более 150 тысяч подписчиков.

И хотя все сообщения женщины были одинаково лаконичны "там или там стоят с повестками", в суде согласились с утверждением прокуроров о наличии "скрытых призывов к уклонению от защиты Родины", и о том, что такие "комментарии и видео имели деморализующий эффект".

Суд принял во внимание, что обвиняемая (с ее собственных слов) раскаивается, не имела намерения нанести вред и не имела доступа к военным тайнам. Поэтому хотя по ст. 114-1 УК судьи назначили женщине наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, на основании ст.75 УК одесситку освободили от наказания, "установив испытательный срок сроком 2 года".

Почему это важно

Впервые в украинской судебной практике цифровые следы, короткие видео с TikTok, были оценены как объективные доказательства в уголовном производстве. Причем, как отмечает Судебно-юридическая газета, последствия признания женщины виновной уже есть и "TikTok перестал быть платформой для бесконтрольного распространения подобного контента", а "пользователи соцсетей начали внимательнее относиться к тому, что публикуют".

"Юристы уже начали обсуждать новые подходы к оценке намерения в цифровой среде. Они исследуют границы частной и публичной коммуникации, пытаясь найти справедливый баланс между правом на свободу слова и необходимостью защиты государства. Для следователей это означает более строгие стандарты сбора и хранения электронных доказательств, для судей – необходимость понимать алгоритмы и принципы работы соцсетей", – отмечают в газете.

В свою очередь эксперты советуют не воспринимать соцсети только как развлечение или способ рассказать друзьям о своей жизни. Каждое сообщение формирует информационную среду, которая влияет на безопасность не только отдельного человека, но и государства в целом. Мелкие детали – хэштеги, отметки локаций или комментарии под чужими публикациями – могут быть использованы как часть доказательной базы в уголовном производстве.

"Поэтому любой пользователь, который публикует контент бездумно, рискует стать объектом внимания правоохранителей или участником дела в суде. И именно этот урок должен стать основным для всех – осторожность в цифровом пространстве: строгий подход – не каприз, а необходимость", – добавили в издании.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине приговорили к шести годам лишения свободы иностранца, который с 2022-го года шпионил на территории нашего государства в пользу одной из спецслужб. Злоумышленник хотел получить техническую документацию на один из отечественных самолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!