В Украине бросили за решетку иностранного шпиона, который пытался получить секретную техническую документацию на украинский самолет. Фото

В Украине приговорили к шести годам лишения свободы иностранца, который с 2022-го года шпионил на территории нашего государства в пользу одной из спецслужб. Злоумышленник хотел получить техническую документацию на один из отечественных самолетов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Такая деятельность подпадает под ч. 1 ст. 114 УК Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Подробности дела

Было установлено, что в 2022 году злоумышленник въехал в Украину. Он находился здесь как агент иностранной спецслужбы и осуществлял шпионскую деятельность.

В 2024 году, действуя из корыстных побуждений, злоумышленник наладил контакт с инженером одного из украинских государственных предприятий. Шпион предложил ему 1 миллион долларов США за передачу технической документации на один из отечественных самолетов.

Инженер передал иностранцу флеш-носитель с документами, которые имели гриф "Секретно" и содержали сведения, составляющие государственную тайну. Сразу после получения этого носителя мужчину задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

"По публичному обвинению прокуроров Офиса Генерального прокурора гражданин иностранного государства признан виновным в сборе с целью передачи представителям иностранной организации технической документации на один из отечественных самолетов (ч. 1 ст. 114 УК Украины). Он приговорен к шести годам лишения свободы", – сказано в сообщении.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Латвии задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу страны-террористки России. Задержанный передавал российскому ГРУ данные об авиационной инфраструктуре.

