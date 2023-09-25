В Одессе произошло массовое отравление в лицее: 46 курсантов попали в больницу

В Одессе произошло массовое отравление в одном из лицеев города. Поэтому 46 курсантов попали в больницу.

Правоохранители начали расследование. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Отмечается, что ночью медики госпитализировали курсантов в медицинское учреждение с отравлением и токсикоинфекцией.

"Пока известно о 46 пострадавших, которые находятся в больнице", – сообщили в полиции, добавив, что все они несовершеннолетние.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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По делу уже назначен ряд экспертиз. Точное количество пострадавших уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17-18 июля 10 человек заболели острой кишечной инфекцией. Вероятной причиной могло стать употребление ими 15-17 июля некачественной пищи в общепите в Подольском районе столицы.

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