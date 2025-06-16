В некоторых районах нет уже месяц: в оккупированном Енакиево углубляется кризис с водой

В оккупированном Енакиево Донецкой области углубляется кризис из-за отсутствия воды. В некоторых районах города водоснабжения нет более месяца.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает Центр противодействия дезинформации. Со своей стороны, оккупационная администрация никак не решает имеющуюся проблему и по сути признает собственную вину.

"В оккупированном Енакиево углубляется кризис с водой. Местные жители записывают видеообращение к оккупационной администрации и власти в Кремле, заявляя об "экологической катастрофе". Сейчас в отдельных районах города водоснабжение полностью отсутствует уже более месяца", – говорится в сообщении.

Периодически воду завозят автоцистернами, но не на регулярной основе.

В ЦПД отметили, что проблемы с водоснабжением стали привычным явлением в большинстве городов Донбасса с начала российской оккупации. Водохранилища мелеют, а вода в домах местных жителей появляется все реже. Несмотря на это, вместо реального решения кризиса, население активно подвергают информационному воздействию через пропаганду о якобы "расцвете Донбасса" под контролем РФ и "освобождении" людей российскими военными.

Это является очередным доказательством, что Кремлю безразлична судьба жителей, проживающих на оккупированных украинских территориях.

"Единственное, что на самом деле важно для оккупантов, – геополитические достижения и ресурсы захваченных территорий", – говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют провести "праздничный концерт" прямо на месте Мариупольского драматического театра, куда 16 марта 2022 года российская авиация сбросила бомбы, уничтожив здание. Сейчас на месте разрушенного здания продолжается так называемое "восстановление", которое активно продвигают российские подрядчики.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной части Запорожской области россияне устраивают "рейды" по населенным пунктам. Захватчики ездят по дворам и ищут материалы для строительства окопов, в частности забирают у людей заготовленные на зиму дрова.

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