В мае стал в ряды ВСУ: на войне погиб бывший модератор DeepState. Фото

На войне против российских захватчиков погиб защитник из Харьковской области Богдан Кольцов. В гражданской жизни он работал модератором чата в аналитическом канале DeepState.

Видео дня

Воину было 25 лет. Об этом сообщили в Пивденной городской территориальной громаде и в Telegram-канале DeepState.

Что известно о погибшем защитнике

Богдан Кольцов родился 15 июля 2000 года, проживал в Пивденной громаде на Харьковщине.

Перед полномасштабным вторжением в феврале 2022-го он присоединился к команде модераторов DeepState и был в ней до 2024-го года.

7 мая 2025 года Богдан был принят на военную службу по контракту на должность оператора вычислительного отделения взвода звукометрической разведки батареи артиллерийской разведки. Воевал в составе 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Погиб Богдан Кольцов 10 августа 2025 года в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области.

"Выражаем искренние соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу невосполнимой утраты. В этот горький момент разделяем горе вашей семьи и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал родную Украину и каждого из нас! Пусть душа погибшего защитника Богдана найдет вечный покой... Герои не умирают, они остаются в наших сердцах!" – сказано в сообщении громады.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Игорь Князев. Защитник Украины с 14 ноября 2024 года считался пропавшим без вести.

