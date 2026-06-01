В мае энергетики вернули электричество почти 2 млн семей после вражеских обстрелов – ДТЭК

В течение мая энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти двух миллионов семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В последний месяц весны враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру. Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям почти 1,6 тысяч населенных пунктов и восстановить электроснабжение для почти 2 млн домов украинцев", – говорится в нем.

В частности, больше всего восстановлений было в Донецкой области, здесь энергетики вернули электроэнергию 1,3 млн семей после вражеских атак.

Также в Днепропетровской области энергетикам удалось за месяц вернуть свет 607 тысячам семей.

В свою очередь в Одесской области снова со светом 76,7 тыс. домохозяйств, обесточенных из-за вражеских атак.

Не оставляет враг атаковать и Киевскую область. Несмотря на все вызовы энергетики в мае смогли вернуть свет в 22,1 тыс. домов жителей.

Напомним, в течение апреля энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 1,5 млн семей, которые были без электричества из-за вражеских атак.