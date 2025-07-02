В Кривом Роге дети депутата от 'слуг' и чиновника поехали на льготный отдых в Венгрию – СМИ

Летом 2023 года детей из Криворожья отправляли на отдых в Венгрию. Путевки должны были получить более сотни детей из семей участников боевых действий, погибших защитников, многодетных семей, внутренне перемещенных лиц.

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Об этом пишет издание "СВОИ Кривой Рог" ссылаясь на соцсети председателя Днепропетровского облсовета от партии "Слуга народа" Николая Лукашука.

Как выяснили журналисты "СВОИХ", в списке счастливчиков оказалась старшая дочь заместителя председателя Металлургического райсовета Александра Кучера. А также двое детей депутата Днепропетровского облсовета Татьяны Чабановой.

Журналисты посчитали: согласно декларации, официальный доход семьи Александра Кучера в 2023 году составлял более 600 тысяч грн или более 50 тысяч в месяц. Татьяны Чабановой – более 1 млн грн в год (включая продажу квартиры, вероятно, в Ирпене за 580 тысяч грн). В 2024 она указала, что получила более 300 тысяч зарплаты от партии "Слуга народа".

Выглядит так, что эти две семьи не подпадают под статус малообеспеченных. Многодетных также. Ведь в декларации депутата и чиновника указано по двое детей.

Журналисты "СВОИХ" решили спросить у чиновников, под какую именно категорию подпадают их дети, что им предоставили бесплатный отдых за границу. Александр Кучер после того, как услышал вопрос, бросил трубку. А Татьяна Чабанова отказалась отвечать по телефону.

"Пожалуйста, делайте мне официальный запрос, я предоставлю ответ. До свидания", – сказала она нашей журналистке.

Из постов Николая Лукашука видно, что организацией поездок занимался Днепропетровский облсовет, который он возглавляет, а также Днепропетровская областная ассоциация органов местного самоуправления и венгерские партнеры по приглашению Украино-Венгерской торгово-промышленной палаты.

Неизвестно, руководствовался ли облсовет при формировании списков партийным принципом. Ведь Николай Лукашук и Татьяна Чабанова избрались в облсовет от "Слуги народа". Согласно открытым источникам, Татьяна с 2021 года и по сей день является секретарем Криворожской городской организации политической партии "Слуга народа". А Александр Кучер прошел в Металлургический райсовет от "слуг", но сложил мандат ради должности заместителя главы района.

"СВОИ" уже подготовили информационные запросы к чиновникам.

Также в редакцию "СВОИХ" попал список детей, которых бесплатно отправляли на отдых за границу летом 2023 года. Там мы заметили имя, которое совпадает с именем сына крупного предпринимателя, Николая Бухвалова.

По наблюдениям и неоднократными расследованиями, именно он часто выигрывает миллионные тендеры в Покровском районе под председательством "слуги народа" Андрея Соколовского.

Категория, под которой сын Бухвалова мог отправиться в Венгрию – одаренный ребенок.

Еще господин Бухвалов был спонсором на выборах нардепа Владимира Захарченко, эти данные есть в открытом доступе.