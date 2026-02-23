В конце зимы эти знаки зодиака могут рискнуть: им повезет

Вторая половина февраля и первые дни марта могут стать благоприятным временем для риска для трех знаков зодиака. Их смелые шаги окупятся.

Видео дня

Самая благоприятная энергетика в конце зимы – начале весны будет для Овна, Стрельца и Скорпиона, пишет Madeinvilnius. Однако астрологи напоминают, что рискованные решения должны быть обдуманными.

Овен

В конце зимы для Овнов сложатся благоприятные обстоятельства. Если ваши дела не двигались вперед, то теперь перед вами откроются двери. Появится возможность, предложение или хороший момент для действий. Овнам важно помнить, что если они ничего не будут делать, успеха не будет. Ваш риск окупится через инициативу. Беритесь за новый проект, предлагайте идеи, меняйте направление. Это благоприятное время для финансовых шагов, если они базируются на четком плане. Также вам будет везти и в отношениях – говорите открыто, чего хотите. Рискуйте там, где вы можете контролировать следующие шаги, а не результат.

Стрелец

Стрельцам в конце зимы будет везти благодаря активным действиям и людям. Общайтесь, участвуйте в мероприятиях – и вы увидите больше возможностей. Стрелец может пойти на риск неожиданно и достичь желаемого результата. Это хорошее время, чтобы принять участие в соревнованиях, переговорах, неожиданной встрече или принять предложение. Вы можете получить финансовую прибыль благодаря знакомству или идее. Также это хорошее время для укрепления отношений – в них будет больше легкости и романтики.

Скорпион

Конец зимы для Скорпиона способствует хорошо продуманным и стратегическим рискам. Вы уже просчитали, а теперь почувствуете момент, когда нужно действовать. Проверьте факты, и тогда сделки, решения или финансовые шаги будут успешными. Может произойти неожиданное возвращение или ситуация, которая принесет вам пользу. В отношениях вы увидите поворотный момент и будете знать, что делать.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.