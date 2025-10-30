В Киеве состоялась презентация книги 'Известные женщины Украины. Истории силы во время войны'

18 октября в самом сердце столицы в Premier Palace Hotel состоялась презентация нового проекта "Известные женщины Украины" и международного арт-издания "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны". В праздничном зале собралось более ста героинь нового времени – женщин, которые творят историю Украины и представляют ее миру.

Видео дня

Составители и основатели вдохновляющего проекта: Марина Владимировна Кинах и Татьяна Васильевна Коляда.

Книга "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны" открыла миру истории украинок, которые во время войны стали символами мужества, гуманности и непоколебимой веры в свободу.

Военные и волонтеры, врачи и ученые, педагоги и художницы, общественные лидеры, матери и вдовы погибших Героев – их голоса составляют многогранный хор женской силы, который звучит далеко за пределами Украины.

Это издание – не просто летопись, а голос женщин, которые формируют современную историю Украины, вдохновляют мир и открывают новые горизонты возможностей даже в самые сложные времена во время войны.

Во время мероприятия было вручено сорок Орденов "Женщина-гордость Украины" и памятные знаки отличия.

Ведущими изысканного и вдохновляющего события стали Андрей Джеджула и Yulia Rai.

Звездные гости: Ярослава Руденко, Андрей Князь, Елена Гребенюк, Олег Сербин, Леся Королик-Бойко и другие.

Официальные партнеры мероприятия: Европейская ассоциация женщин Украины (EAUW) – консолидация украинок для защиты их прав и свобод, сохранения национального достоинства и идентичности; ООО "НПК "Фармаско" – ведущий поставщик средств диагностики для украинских учреждений здравоохранения, врачей и пациентов; ООО Grand Cosmetic – эксклюзивный дистрибьютор брендов профессиональной и дерматологической косметики "премиум" и "люкс" класса. Партнерами выступили: Международная клиника пластической и реконструктивной хирургии Анастасии Игнатьевой, ОО "Женщина Третьего Тысячелетия", Комьюнити "Новое сообщество Украины", ОО "Fenix Charity", Клуб Успешных Женщин Киева.

Медиапартнеры: Киев 24, Oboz.ua, Часопис Киев Дипломатический, Super Lady, Touch, Merlane, Час первых, True UA, Первый Бизнесовый, 44.ua, Life.kyiv.ua, 33 канал, Best People Club, Glory, Coolbaba, But.in.ua.