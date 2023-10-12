В Киеве состоялась первая офлайн-встреча украинских и международных документационных инициатив 'Форум устной истории Украины'

В Киеве 10 октября состоялась долгожданная первая офлайн-встреча украинских и международных документационных инициатив - "Форум устной истории Украины"

Организатором Форума выступил Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Мероприятие состояло из трех дискуссионных панелей, посвященных разным аспектам документирования опытов войны, а также специальных речей от keynote-спикеров.

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Форум, состоявшийся в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association, КНУ имени Тараса Шевченко и Университетом Марии Кюри-Склодовской (Люблин), вызвал большой интерес еще до начала.

Мероприятие длилось почти весь день 10 октября, его посетило около 200 гостей. Среди них были ученые-историки, специалисты и студенты вузов Украины и Европы, а также военные корреспонденты и документалисты, представители общественных организаций, институтов, занимающихся опытом войны, юристы, правозащитники.

Участников Форума поздравили партнеры: профессор Владимир Бугров, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и профессор Валентин Балюк, директор Центра Восточной Европы Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

Наталья Емченко – директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова, член Наблюдательных Советов Проектов Mariupol. Reborn и "Сердце Азовстали" — поблагодарила всех гостей, спикеров, участников, которые присоединились к Форуму онлайн и офлайн.

"Документационные инициативы, которые сейчас активно работают в Украине, с одной стороны являются откликом на страшные события полномасштабной войны, с другой — чрезвычайно значимым фактором для осознания того, кто мы есть, и заполнения белых пятен. Для нас большая честь внести свой вклад в эту дело. Ведь без способности помнить мы будем жить в чужих мифах и нарративах. Это оккупация памяти и истории — такая же, как и оккупация нашей территории".

Также Наталья отметила, что среди основных целей Форума были следующие: обсудить ключевые болевые точки в развитии поля документации опытов войны и построить и углубить существующие связи между профессионалами и институтами, работающими в этой сфере. Антон Дробович, глава Украинского института национальной памяти один из спикеров первой дискуссионной панели отметил:

"Память всегда субъективна, эмоциональна, выборочна, ненадежна. Она никогда до конца не объективна. И методы, которыми мы работаем с памятью, отбирая эти или иные свидетельства — направлены на минимизацию этих проявлений. Но, чем больше массив воспоминаний, тем больше претензия на объективность. Поэтому я очень рад, что Форум начинает разговор с презентации исследования о состоянии устной истории в Украине".

Keynote-спикер Форума Стивен Слоун, исполнительный директор Oral History Association (OHA) - Ассоциации устной истории, доктор, историк, профессор Бейлорского университета в Техасе - рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются специалисты Ассоциации, исследующей кризисные ситуации во время катастроф в разных странах .

"Мы исследовали кризисы в Египте, Китае, Малайзии, Италии, Таиланде и т.д. Наша мотивация — это во-первых, желание задокументировать в реальном времени историю развертывания кризисов. И во-вторых, речь о гуманитарном реагировании мы хотим понять и услышать людей под время кризиса.

Кризис всегда обнаруживает много интересных элементов, которые были скрыты к этому - гендерных, классовых, религиозных и т.д.

Для устных историков стоять рядом с проходящими через испытания — это сложная задача, ведь викарной травмы (вторичной травмы слушателя) избежать бывает трудно. С другой стороны, людям, которые смогли заявить о своей истории вслух, часто становится легче.

Специальный гость Форума, спикер панельной дискуссии "Документация опытов войны и будущее" Пётр Цивинский - историк, общественный деятель, Директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау и президент Фонда Аушвиц-Биркенау (Польша), признался, что не помнит никакого военно настолько хорошо, живо демонстрировался за пределами страны.

"У украинцев есть как минимум 5-7 миллионов мобильных телефонов. На многих есть сотни фотографий с места событий войны. Каждое фото имеет метаданные.

Если бы удалось создать единую платформу, на которую люди отправляли бы свои фото, то это был бы уникальный общий архив.

Я думаю, что следующие этапы этой документации будут иметь очень важное значение. После этапа информирования начинается этап судебных процессов. На основании этих показаний прокуроры очень легко смогут найти людей, выступающих в роли свидетелей. Затем наступит так называемый исторический этап, и для историков будет очень много ценного материала".

Проведение Форума является инициативой Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который более пяти лет документирует гражданские свидетельства о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч свидетельств.

"Форум устной истории Украины" поднял много важных вопросов и тем, достойных обсуждения. Следите за новостями о состоявшемся мероприятии на сайте Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/news