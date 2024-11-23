В Киеве наградили четырехлапых защитников Рема и Финча, которые помогают противостоять врагу

В Киеве прошла торжественная церемония награждения четырехлапых героев, которые вместе со своими наставниками помогают защищать Украину от агрессии окупантов. Пес Рем и Финч, служебные собаки СБУ, были отмечены Кинологическим союзом Украины во время мероприятия "Четырехлапые защитники".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. "Четырехлапые защитники "К-9" СБУ Рэм и Финч получили награды за защиту Украины", – говорится в сообщении.

Рем, собака породы Малинуа, работает в составе Центра специальных операций СБУ. Он получил награду в номинации "Специальная служебная собака". Рем участвовал в спецоперациях в начале войны в Николаеве, а также работал во время деоккупации Херсона. В настоящее время он охраняет группы беспилотных летательных аппаратов СБУ на передовой.

Другой герой, немецкая овчарка Финч, был награжден в номинации "Поиск взрывчатых веществ". Финч работает как детектор взрывчатки, помогая в разминировании и охране спецназовцев. Его боевой путь начался в районах проведения АТО/ООС, и сейчас он продолжает свою важную работу на фронте.

"Благодарим четвероногих и их наставников за верную службу!" – отметили в СБУ.

Напомним, на фронте в Украине гибнут не только наши защитники, но и их четырехлапые помощники. Война унесла жизнь опытной служебной собаки Ника. Ник с первых дней участвовал в выполнении розыскно-штурмовых работ в подразделении специальной разведки.

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