В Каменце-Подольском в пансионате для пожилых людей обнаружили грубые нарушения: делом занялись омбудсман и полиция. Фото

В частном пансионате "Луч жизни" в Каменце-Подольском зафиксировали серьезные нарушения прав человека. Информация о нарушении уже передана в полицию, открывшую уголовное производство.

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Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец и пресс-служба полиции. Проверку заведения провела региональная группа НПМ Хмельницкой области.

Пансионат, рассчитанный на 35 человек, во время проверки принимал 33 подопечных – 9 мужчин и 24 женщин. Они имели трехразовое питание и круглосуточный уход, но реальная ситуация оказалась гораздо хуже.

В ходе проверки стало известно, что некоторых подопечных буквально привязывали к койкам веревками. По словам подопечных, это делают, чтобы они не выходили из комнаты.

Кроме того, часть людей с психическими расстройствами содержалась в замкнутом помещении, а общие условия пребывания в заведении оказались неприемлемыми – стены покрыты плесенью, комнаты заброшены, мебели не хватает, а кроватные подопечные не обеспечены надлежащими условиями при проведении санитарно-гигие.

"Я немедленно направил уведомление в органы полиции для дальнейшего реагирования. Также субъекту хозяйственной деятельности будут направлены официальные рекомендации по устранению выявленных нарушений и предотвращению их повторения. Права человека – это основа свободы, равенства и достоинства. Нарушение прав влечет ответственность, ведь безнаказанность разрушает справедливость. Защищать права каждого и каждого – это гарантия безопасного и справедливого общества!" – подчеркнул Лубинец.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье 146 УК Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека. Правоохранители выехали на место, провели осмотр и собрали доказательства.

Напомним, в соцсетях заявили, что в одном из детских домов города Буск во Львовской области полицейский якобы применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего мальчика-питомца. Чтобы установить все детали происшествия, назначено служебное расследование.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Одессе правоохранители обнаружили младенца в морозильной камере. Тело ребенка 1 год и 3 месяца нашли в одной из квартир в Пересыпском районе. Еще один ребенок, двухлетняя девочка, изъят из семьи и временно помещен в больницу.

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