В Каменском для переселенцев из Селидовской громады Фонд Рината Ахметова передал помощь

Многие люди, ранее проживавшие в Селидовской громаде, нашли убежище в Каменском на Днепропетровщине. Фонд Рината Ахметова передал для них гуманитарную помощь. Выдачи продолжаются в местном хабе "Селидово UA".

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Наборы с продуктами длительного хранения могут получить переселенцы, которые зарегистрированы в этом хабе.

В составе каждого набора макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13,4 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.