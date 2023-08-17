В Ивано-Франковской области сгорело здание, где проводили богослужения УПЦ МП. Фото

В городе Городенко Ивано-Франковской ночью сгорело здание, где проводили богослужения. Там молились прихожане УПЦ МП.

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Причину пожара устанавливают правоохранители. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области и Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Пожар произошел в Горенковской территориальной общине. Огнем строение уничтожено почти полностью. К счастью, никто из людей не пострадал. В момент пожара в доме никого не было.

К месту происшествия были направлены спасатели, которые установили, что одноэтажное деревянное здание полностью охвачено огнем, на общей площади 112 м.кв.

Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания. Чрезвычайники локализовали пожар в 04:59, а в 05:30 ликвидировали.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

По информации местных СМИ, в Городенке сгорела церковь Московского патриархата. Известно, что богослужения в церкви пророка Илии на улице Владимира Великого, 63 в Городенке, проходили на постоянной основе. Правил здесь священник Московского патриархата Дмитрий Глуханюк.

Напомним, в Броварах Киевской области сгорел автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома. По предварительной информации, водитель хотел зарядить аккумулятор с помощью удлинителя, протянутого с пятого этажа, но произошло короткое замыкание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в понедельник, 14 августа, произошел пожар на территории автозаправочной станции. Огонь возник у трансформаторной подстанции в одноэтажном здании АЗС.

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