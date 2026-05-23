В гроб положили ленту выпускника: в Прилуках попрощались с 15-летним парнем, которого убили оккупанты РФ

В Прилуках состоялась церемония прощания с 15-летним Андреем Сукнистым, который погиб в результате российского ракетного удара по городу 19 мая. Во время взрыва парень находился вблизи места попадания и получил тяжелые ранения.

Видео дня

Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. О трагедии сообщает Подслушано Прилуки в Facebook.

Андрей учился в гимназии №14 и в этом году должен был завершить 9-Б класс. Его жизнь оборвалась после ракетного удара, который, по сообщениям, был нанесен с применением кассетных боеприпасов.

Прощание с подростком состоялось 21 мая. На церемонию пришли родные, друзья, одноклассники, учителя и жители общины, чтобы провести парня в последний путь.

В гроб положили ленту выпускника, которую он не успел получить из-за трагедии. Событие вызвало глубокий отклик в общине Прилук, где Андрея помнят как ученика и друга.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время удара войск РФ по многоэтажке в Дарницком районе погибла 12-летняя Любава Яковлева. Ее старшую сестренку спасатели до сих пор ищут под завалами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!