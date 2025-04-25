В этом суть СССР: зачем в Союзе убивали китов

Коммерческий китобойный промысел, имеющий многовековую историю, являлся значимой отраслью для многих морских государств. Его основной целью первоначально было добывание китового жира, который использовался в качестве топлива и сырья для промышленности.

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Впоследствии, особенно во второй половине XX века, возросла ценность китового мяса, шедшего на производство пищевых продуктов. Интенсивная охота, которая велась в разных уголках Мирового океана, привела к катастрофическому сокращению популяций многих видов китов по всему миру.

После Второй мировой войны лидерами этого хищнического промысла стали СССР и Япония. История советского китобойного флота является ярким примером масштабного и часто незаконного уничтожения морских млекопитающих в погоне за экономической выгодой.

Глобальный китобойный промысел и первые шаги СССР

В конце XIX века китобойный промысел активно велся в Тихом океане и вблизи отдельных регионов Атлантики, таких как Ньюфаундленд и западное побережье Африки. Ключевым моментом для его расширения стало открытие в начале XX века богатых мест нагула китов в Антарктике, где обитали синие киты, финвалы и сейвалы. Появление современных плавбаз в 1925 году, позволявших обрабатывать туши прямо в море без привязки к береговой инфраструктуре, значительно интенсифицировало добычу.

Это привело к быстрому росту антарктического китобойного промысла, с годовыми отловами, достигавшими около 46 тысяч особей в сезоне 1937-38 годов, пока популяции не были настолько истощены, что охота стала нерентабельной. Крупнейшие виды, такие как синий кит, были первыми жертвами, их численность резко сократилась, и к 1965 году их отлов был полностью запрещен, заставляя китобоев переключаться на меньшие виды.

До середины XX века ведущими игроками китобойной индустрии были преимущественно европейские страны Норвегия, Великобритания, Нидерланды, а также США. Однако после завершения Второй мировой войны большинство этих стран прекратили масштабный пелагический промысел в открытом океане. Их место быстро заняли другие государства, прежде всего Япония и Советский Союз, активно наращивавшие свои китобойные флотилии для дальних рейсов, хотя прибрежная охота в меньших объемах продолжалась еще во многих уголках мира.

В начале 1930-х годов Советский Союз еще не имел собственного опыта и флота для масштабного китобойного промысла, но стремился стать передовым морским государством. Первую плавучую базу СССР планировал заказать у Норвегии – страны, которая имела наибольший опыт в этой области и первой начала строить такие суда. Однако норвежцы, опасаясь создать себе мощного конкурента в тех же водах, аннулировали контракт на переоборудование купленного СССР в США парохода "Глен Ридж" (переименованного в "Алеут").

Советским инженерам пришлось самостоятельно перерабатывать судно в Ленинграде, столкнувшись со значительными техническими трудностями из-за отсутствия опыта. Благодаря привлечению опытного кораблестроителя царской закалки, академика Алексея Крылова, проект был успешно завершен, и к началу 1932 года "Алеут" действительно превратился в одну из крупнейших китобойных плавбаз мира в тот момент. Для наполнения базы тушами китов закупили несколько китобойных судов у частных иностранных компаний, а для получения опыта экипажи наполовину формировались из иностранных наемников (норвежцев, американцев, голландцев, французов).

Советская китовая "бойня"

В июле 1948 года СССР ратифицировал Международную конвенцию по регулированию китобойного промысла, которая должна была обеспечить контроль за отловом и защитой популяций китов. По правилам, на каждом китобойном судне должен быть национальный инспектор для фиксации отлова.

Однако в реалиях послевоенного Советского Союза эти правила часто игнорировались ради выполнения плана. На суда назначались "проверенные товарищи", редко находившиеся на палубе и фиксировавшие данные об отлове только со слов капитанов, которые сообщали нужные цифры. Эти отчеты затем корректировались сотрудниками органов госбезопасности и в сфальсифицированном виде направлялись в Международную инспекцию, скрывая реальные масштабы охоты и отлов запрещенных видов. Даже если случайно фиксировался отлов запрещенного кита, штраф составлял символические 25 рублей при значительно более высокой зарплате.

Такая систематическая подлог отчетности позволила советскому китобойному промыслу стремительно вырасти в начале 50-х годов, несмотря на реальное сокращение популяций китов в океанах. Движущей силой было острое экономическое восстановление страны после войны и потребность в разнообразном сырье. Китовый жир широко применялся в пищевой, мыловаренной, кожевенной и других отраслях промышленности, мясо уходило на производство колбасы, а спермацет кашалотов использовался в медицине (например, для инсулина) и косметике.

Китобои били всех подряд – разрешенных и запрещенных к отлову китов, самок, молодняк – ведь каждый рейс огромных флотилий приносил государству значительные доходы и объемы необходимого сырья для разных потребностей экономики.

Масштаб промысла постоянно наращивался. Даже американские тральщики, полученные по ленд-лизу (которые должны были быть возвращены), переоборудовали в китобойные суда для создания новых флотилий. Таким образом, например, была создана огромная эскадра из 17 кораблей, которая активно охотилась в проливах между Курильскими островами – важном пути миграции "усатых" китов. Здесь также активно использовали перерабатывающие мощности, доставшиеся от Японии после войны. Советские китобои работали бок о бок с японскими, которые также стремились восстановить свою промышленность после поражения, и между ними даже случался радиообмен, где иногда шутили о партийных собраниях, якобы предшествовавших успешным уловам советской эскадры.

Охота вокруг Курильских островов была очень интенсивной. В начале 1950-х годов ежегодно добывалось более тысячи китов, достигавших значительных размеров (30-40 тонн). Однако уже к концу десятилетия выполнять план стало сложнее, поскольку попадавшие в улов киты становились все мельче – взрослых особей выбили, а молодняк не успевал вырасти до коммерчески выгодных размеров. К середине 1960-х годов промысел в этом регионе почти прекратился из-за фактического отсутствия объектов охоты. Когда-то многочисленные популяции китов, мигрировавшие через Курильские проливы, оказались почти полностью уничтожены в результате хищнического советского отлова.

Антарктический промысел и горькое наследие

Еще более масштабным и разрушительным был советский китобойный промысел в Антарктике, где в середине XX века оставалось много китов. Уже в первых рейсах уловы достигали сотен и даже тысяч китов (преимущественно кашалотов). Однако цифры, которые направлялись в Международную инспекцию, были сознательно занижены в десятки раз – официально отчитывались о десятках, а не сотнях или тысячах добываемых китов в год. Эти фальшивые данные даже побудили западных чиновников предлагать увеличение квот на добычу в Антарктике, не подозревая о реальном положении дел и катастрофических последствиях.

Реальный промысел в Антарктике и других местах, где действовали советские флотилии (а их было несколько, в частности, "Советская Украина"), превратился в настоящую бойню ради выполнения планов.

Игнорировались все международные правила и ограничения: убивали молодняк, детенышей, а часто даже мать вместе с детенышом одним гарпуном, пронизывая их насквозь, чтобы быстрее поднять на борт базы для обработки. Охота велась даже в районах экватора, что строго-настрого запрещено международными конвенциями, поскольку это критически важные места для размножения и рождения китов.

Советские суда прибегали к уловкам, чтобы скрыть свою деятельность от иностранных наблюдателей: спускали флаги при приближении других кораблей, а с трубы на носу плавбазы "Советская Украина" пускали клубы пара, чтобы скрыть название судна. Удивительно, но эти приписки и методы обмана действовали на протяжении многих лет, и никто не предъявлял СССР серьезных претензий по поводу реальных масштабов истребления, утверждает издание sibreal.org.

Масштабное истребление китов, в котором участвовал как СССР, так и другие страны (в частности, Япония), продолжалось до начала 80-х годов и прекратилось почти внезапно. Китобойные базы были отправлены на металлолом, а малые суда переоборудованы в рыболовные сейнеры. Причиной стало не прозрение, не экологическое сознание или усиление законов, а экономическая невыгодность – китовый жир был заменен продуктами органической химии, такими как нефтепродукты, и искать по бескрайнему океану китов стало просто нерентабельно.

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