В ДТЭК рассказали о комплексной программе поддержки ветеранов: детали

Компания ДТЭК поделилась опытом поддержки ветеранов, которые возвращаются на работу из рядов Вооруженных Сил Украины.

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Об этом рассказал руководитель проекта "ПроВетеран" Вадим Галицкий во время презентации исследования Top Lead о ветеранских практиках в крупнейших украинских компаниях.

"Путь ветерана начинается с момента мобилизации, именно с этого этапа он начинается. Но мы понимаем, что, возможно, он начинается еще раньше, потому что человек, который мобилизуется, должен понимать и на этом этапе уже знать, к кому он может обратиться, как построить этот контакт, кто человек, который будет с ним в дальнейшем поддерживать связь", – рассказал он.

Галицкий подчеркнул, что в ДТЭК появились помощники ветеранов, которые помогают сотрудникам комфортно работать.

"Их задача – стать таким единым окном, мостиком, который должен помочь быстрее пройти все этапы при возвращении, где-то восстановить документы, где-то пройти медосмотр, где-то разобраться с теми процессами", – подчеркнул он.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан компанией с лучшей программой поддержки ветеранов. Также сообщалось, что ДТЭК первым в Украине адаптировал и обустроил надземную территорию одной из шахт компании на Днепропетровщине для трудоустройства ветеранов с инвалидностью.