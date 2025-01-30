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На Драгобрате пьяные поляки угрожали украинцу ТЦК, делом занялась полиция. Видео

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
1 минута
1,5 т.
На Драгобрате пьяные поляки угрожали украинцу ТЦК, делом занялась полиция. Видео

На горнолыжном курорте Драгобрат произошел инцидент с участием пьяных туристов из Польши и местного украинца. Начавшийся со словесной перепалки конфликт быстро перерос в угрозы.

Видео дня

Польские мужчины оскорбляли украинца и угрожали отправить его в ТЦК. Соответствующее видео появилось в сети.

Согласно сообщениям свидетелей, конфликт начался из-за словесной перепалки между туристами и местным жителем. В ситуации было немало агрессии со стороны пьяных поляков, что только подлило масла в огонь.

Однако особое возмущение среди украинцев вызвала именно угроза отправки в ТЦК на фоне текущей ситуации в Украине. Многие пользователи соцсетей осудили такое поведение, считая его провокацией и оскорблением.

Полиция уже приступила к расследованию. Все участники конфликта будут допрошены, но о задержании не сообщается.

На Драгобрате пьяные поляки угрожали украинцу ТЦК, делом занялась полиция. Видео
На Драгобрате пьяные поляки угрожали украинцу ТЦК, делом занялась полиция. Видео
На Драгобрате пьяные поляки угрожали украинцу ТЦК, делом занялась полиция. Видео

Напомним, в субботу, 18 января, на горнолыжном курорте Драгобрат произошло трагическое событие. Во время катания на лыжах погибла женщина. Инцидент произошел, когда туристка, катаясь на бугельном подъемнике, потеряла равновесие, упала вниз и столкнулась с острой частью защитного забора.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января на курорте Драгобрат Закарпатской области произошел пожар в отеле. Люди успели эвакуироваться; предварительно, огонь вспыхнул из-за взрыва газового баллона.

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