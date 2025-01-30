На Драгобрате пьяные поляки угрожали украинцу ТЦК, делом занялась полиция. Видео

На горнолыжном курорте Драгобрат произошел инцидент с участием пьяных туристов из Польши и местного украинца. Начавшийся со словесной перепалки конфликт быстро перерос в угрозы.

Видео дня

Польские мужчины оскорбляли украинца и угрожали отправить его в ТЦК. Соответствующее видео появилось в сети.

Согласно сообщениям свидетелей, конфликт начался из-за словесной перепалки между туристами и местным жителем. В ситуации было немало агрессии со стороны пьяных поляков, что только подлило масла в огонь.

Однако особое возмущение среди украинцев вызвала именно угроза отправки в ТЦК на фоне текущей ситуации в Украине. Многие пользователи соцсетей осудили такое поведение, считая его провокацией и оскорблением.

Полиция уже приступила к расследованию. Все участники конфликта будут допрошены, но о задержании не сообщается.

Напомним, в субботу, 18 января, на горнолыжном курорте Драгобрат произошло трагическое событие. Во время катания на лыжах погибла женщина. Инцидент произошел, когда туристка, катаясь на бугельном подъемнике, потеряла равновесие, упала вниз и столкнулась с острой частью защитного забора.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января на курорте Драгобрат Закарпатской области произошел пожар в отеле. Люди успели эвакуироваться; предварительно, огонь вспыхнул из-за взрыва газового баллона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!