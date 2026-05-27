В Доме профсоюзов в Киеве установят мемориальную доску Степану Кубиву

В самом центре столицы, на Майдане Независимости состоялся вечер памяти Степана Кубива – народного депутата из фракции "Европейская Солидарность", государственного деятеля и коменданта Дома профсоюзов во время Революции Достоинства.

Как сообщил Петр Порошенко, на историческом здании появится мемориальная доска в честь Степана Кубива, чтобы будущие поколения помнили о его роли в развитии демократической Украины.

"В самые тяжелые дни Майдана вокруг него собирались протестующие, которым он организовывал безопасность, быт и обеспечение. Это роль, которая не очень вписывалась в образ Степана – книгоиздателя, ученого, профессора, доктора наук. Но в 2014 году в этих стенах он стал революционером, двигателем Майдана. Для меня лично – тем лидером, который способен повести за собой людей", – поделился воспоминаниями Порошенко.

"Люди ему доверяли, надеялись на него, и он никогда не подводил. Так же как и впоследствии на посту первого вице-премьера и министра экономического развития и торговли", – вспоминает Порошенко.

"Его знали, его ценили и любили. И сегодня Степан собрал разных людей – здесь его фракция "Европейская Солидарность", городской голова Виталий Кличко, городская власть, чиновники и депутаты других фракций. Все, кто его знал и понимал вклад, который сделал для Украины великий патриот Степан Кубив", – пишет пятый президент в соцсетях.

"Сегодня парламент почтил его нагрудным знаком Верховной Рады Украины "За развитие парламентаризма" имени Вячеслава Черновола под номером один. Но убежден, что мы должны увековечить память о нем и на этом здании. Киевская власть поддержала предложение нашей команды и Музея Революции Достоинства. Уже вскоре на Доме профсоюзов появится мемориальная доска в честь Степана. Отдельная благодарность Марине Порошенко и Артуру Герасимову, которые стали инициаторами этого решения. Эта доска будет напоминать украинцам, какую роль в Революции сыграл наш друг, большой патриот и великий украинец Степан Кубив", – отметила лидер партии.