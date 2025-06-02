В Днепре ВПЛ из Никольской громады получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Для вынужденных переселенцев из Никольской громады Донецкой области, которые теперь живут в Днепре, Фонд Рината Ахметова передал наборы с продуктами длительного хранения.

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Выдачи развернутся в хабе громады, работающем в Днепре. Помощь предназначена для людей, которые эвакуировались из громады и относятся к следующим категориям:

– многодетные семьи,

– пенсионеры,

– лица с инвалидностью,

– одинокие матери.

В составе каждого набора: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал жителям Украины почти 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.