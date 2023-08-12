В Днепре продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова для переселенцев из Марьинской громады

В гуманитарном хабе Марьинской городской военной администрации в Днепре продолжается выдача продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Их получают переселенцы, ранее проживавшие на территории этой громады, но из-за военных действий теперь вынуждены строить свою жизнь в другом городе. В приоритете — люди из самых незащищенных категорий.

В каждом наборе – продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".