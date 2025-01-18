В Днепре продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова для эвакуированных из горячих точек

В транзитном центре для эвакуированных из прифронтовых городов в Днепре продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Продуктовые наборы предназначены для людей, которые выехали после 9 декабря 2024 года и которые сейчас находятся в Днепре, сообщают в пресс-службе Фонда.

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В состав каждого продуктового набора входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.