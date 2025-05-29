В Днепр отправили помощь для переселенцев из Кураховской громады от Фонда Рината Ахметова

Курахово, что в Донецкой области, сейчас в оккупации. Многие горожане и жители громады эвакуировались в Днепр. Фонд Рината Ахметова передал для них гуманитарную помощь. Выдачи будут проходить в хабе "Центр поддержки ВПЛ Кураховской громады".

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Помощь могут получить переселенцы, которые зарегистрированы в этом хабе и относятся к следующим категориям:

– многодетные и приемные семьи;

– одинокие родители и опекуны детей-сирот;

– лица с инвалидностью, тяжелобольные;

– беременные и матери с детьми до 3 лет;

– пенсионеры, старше 60 лет;

– семьи погибших гражданских;

– семьи защитников (погибших, пропавших без вести, ветеранов).

В состав каждого набора входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.