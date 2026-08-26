В День памяти защитников Украины издательства "Фронезис" и "Генерал Черешня" представили роман "Иловайск"

29 августа в киевском книжном магазине "СЕНС" состоится презентация романа Евгения Положия "Иловайск. Рассказы о настоящих людях".

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Книга вышла в издательстве "Фронезис" при содействии Ярослава и Станислава Гришиных – сооснователей украинского miltech-производителя "Генерал Черешня".

Дата презентации выбрана не случайно. 29 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины. Именно в этот день в 2014 году под Иловайском произошла одна из самых кровавых трагедий российско-украинской войны: российские войска расстреляли колонны украинских военных, которые по договоренности выходили из окружения по так называемому "зеленому коридору".

Работая над романом, Евгений Положий опросил более ста участников и свидетелей иловайских событий. Книга состоит из 16 художественных новелл, написанных на основе рассказов реальных людей.

"Воины гибнут с 2014 года, защищая страну, и память о них нужно беречь. Трагические события августа 2014 года остаются для страны до сих пор невыученным уроком – военным и информационным", – подчеркивает писатель.

Впервые роман увидел свет в 2015 году и стал бестселлером. Украинский институт книги включил "Иловайск" в список 30 знаковых произведений, написанных за годы независимости Украины.

Переиздание содержит авторские правки и дополнения, карту боевых действий, а также фотографии прототипов героев романа, сделанные в Иловайске в 2014 году.

Этой книгой издательство "Фронезис" и "Генерал Черешня" открывают серию General Cherry Library. "Хроники войны за Независимость".

Презентация с участием Евгения Положия начнется 29 августа в 17:00 в книжном магазине "СЕНС" по адресу: Киев, ул. Крещатик, 34. Вход свободный.

Организатор – агентство Ideas&Strategy.

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