В Черкасской области в городе Ватутино продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова для переселенцев

Вынужденные переселенцы в городе Ватутино продолжают получать гуманитарную помощь. Фонд Рината Ахметова отправил для внутренне перемещенных лиц, живущих в Черкасской области, почти 4 тысячи наборов с самыми необходимыми продуктами питания.

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Выдачи также проходили в Черкассах, Корсунь-Шевченковском, Чигирине и Липянке.

В составе продуктовых наборов – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще – консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло. Такая поддержка является необходимостью для многих людей, которых война вынудила убегать.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.