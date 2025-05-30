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В чем мариновать шашлык из куриного мяса: рецепт самого лучшего маринада из трех фруктов

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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В чем мариновать шашлык из куриного мяса: рецепт самого лучшего маринада из трех фруктов

Для того, чтобы куриное мясо было сочным, это качается и шашлыка, кулинары советуют мариновать его в маринаде из цитрусовых, добавив туда же и сок цитрусовых, зелень, немного тертого чеснока и специи. Этот сочетание продуктов сделает мясо сочным и очень мягким. 

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного, яркого и насыщенного маринада для куриного мяса. 

Рецепт маринада

Ингредиенты: 

  • куриное мясо 

Маринад: 

  • цедра 1 апельсина, 1 лимона и 1 лайма
  • сок 1 апельсина, 1/2 лимона и 1/2 лайма
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. соли, 1/2 ч.л. черного молотого перца
  • пучок любимой зелени (кинза, петрушка или розмарин)

Способ приготовления: 

1. Натрите цедру из апельсина, лайма и лимона. 

Цедра лимона

2. Добавьте тертый чеснок, сок цитрусовых, специи и зелень, перемешайте.

Приготовление маринада

3. Залейте мясо маринадом и оставьте мариноваться минимум на 1-2 часа.

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