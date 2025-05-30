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В чем мариновать шашлык из куриного мяса: рецепт самого лучшего маринада из трех фруктов
Для того, чтобы куриное мясо было сочным, это качается и шашлыка, кулинары советуют мариновать его в маринаде из цитрусовых, добавив туда же и сок цитрусовых, зелень, немного тертого чеснока и специи. Этот сочетание продуктов сделает мясо сочным и очень мягким.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного, яркого и насыщенного маринада для куриного мяса.
Ингредиенты:
- куриное мясо
Маринад:
- цедра 1 апельсина, 1 лимона и 1 лайма
- сок 1 апельсина, 1/2 лимона и 1/2 лайма
- 3 ст.л. оливкового масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ч.л. соли, 1/2 ч.л. черного молотого перца
- пучок любимой зелени (кинза, петрушка или розмарин)
Способ приготовления:
1. Натрите цедру из апельсина, лайма и лимона.
2. Добавьте тертый чеснок, сок цитрусовых, специи и зелень, перемешайте.
3. Залейте мясо маринадом и оставьте мариноваться минимум на 1-2 часа.
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