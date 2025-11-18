В Буковель, Татаров и не только пришла зима: украинские курорты присыпало снегом в ноябре. Фото и видео

Южные циклоны принесли на Прикарпатье настоящую зимнюю погоду. В Буковеле, Татарове, Яблунице и окрестных селах 18 ноября зафиксировали первый серьезный снегопад.

Горы и склоны местных курортов покрыло заметным слоем снега, что порадовало и туристов, и местных жителей. Об этом сообщают местные паблики.

Дождливая и холодная погода резко изменилась на зимнюю еще ночью, а утром люди проснулись в уже заснеженных селах и горных локациях.

Снег покрыл дороги, крыши гостиниц и деревья, создавая настоящую зимнюю сказку. В соцсетях сразу появились фото и видео заснеженных улиц и склонов.

Некоторые уже начали доставать лыжи и сноуборды для первых фото на фоне белоснежных пейзажей. В то же время водителям стоит быть осторожными на серпантинах, поскольку на трассах местами может намерзать гололедица.

Прогнозы синоптиков обещают, что снег в высокогорье Карпат может выпадать и в последующие дни, а ночные морозы будут стимулировать формирование устойчивого покрова.

Напомним, в ночь на 18 ноября во Львове и области шел обильный снег. Правда, он не задерживался на поверхности и быстро таял, но атмосфера все равно была сказочной.

Как писал OBOZ.UA, предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что зима 2025-2026 в Украине пройдет без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков.

