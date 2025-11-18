Во Львове и области ночью пошел снег: появились кадры 'первого дыхания зимы'. Фото и видео

В ночь на 18 ноября во Львове и области шел обильный снег. Правда, он не задерживался на поверхности и быстро таял, но атмосфера все равно была сказочной.

Фотографиями и видео "первого дыхания зимы" активно делились пользователи сети в местных пабликах. Для многих львовян именно эти кадры стали символическим началом зимнего сезона.

"Доброе утро! Снежок падал ночью во Львове и области", – говорится в одном из сообщений.

Некоторые пользователи посоветовали взять с собой зонтики, поскольку характер осадков будет меняться.

"Львов ночью засыпало снегом. Сегодня синоптики говорят: дождь перейдет в мелкий снег, который будет идти до середины дня. Не забывайте взять с собой зонтики", – указано в сообщении.

Обильный снег не обошел и Дрогобыч, припорошив автомобили и обочины дорог.

Что говорят синоптики

На сайте Sinoptik сообщается, что уже на утро 18 ноября пасмурная погода во Львове отступит, а на смену ей придет ясный день. Температурные показатели будут колебаться в пределах от -1 до +4 градусов.

На сайте Укргидрометцентра сообщается, что в целом погода в Украине 18 ноября будет дождливой, ветреной, а на западе – еще и холодной. Осадки ожидаются во всех регионах. Ветер западного и юго-западного направлений достигнет 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20, а в Карпатах ночью даже до 25 метров в секунду.

Во Львове днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +2 – +4 градусов. Ветер ожидается западный 7-12 м/с.

Напомним, в северных регионах Украины в начале текущей недели фиксируется потепление. Однако уже со среды, 19 ноября, синоптик Наталья Диденко обещала похолодание, ливни и даже снег.

Как писал OBOZ.UA, предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что зима 2025-2026 в Украине пройдет без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков.

