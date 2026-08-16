В боях за Украину погиб историк и боец 47-й ОМБр Виталий Штефан
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В боях за Украину погиб военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", историк Виталий Штефан. Воин пропал без вести еще в октябре 2024 года во время боев на Курском направлении.
Недавно была официально подтверждена его гибель. Об этом сообщает Кафедра истории НаУКМА.
Виталий Штефан работал преподавателем и научным сотрудником
После окончания университета Виталий Штефан работал по специальности.
Он преподавал историю, а также занимал должность научного сотрудника филиала "Музей оккупации Киева" Музея истории города Киева.
Коллеги вспоминают его как преданного своему делу специалиста, посвятившего жизнь изучению и популяризации украинской истории.
Защитник служил в 47-й ОМБр "Магура"
После начала военной службы Виталий Штефан вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Он служил в 1-м батальоне 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" в должности стрелка-помощника гранатометчика.
Воин пропал без вести в октябре 2024 года во время выполнения боевых задач на Курском направлении.
Впоследствии информация о его гибели была официально подтверждена.
Когда состоится прощание с защитником
Церемония прощания с Виталием Штефаном состоится 19 августа.
Сбор участников запланирован с 9:00 до 9:20 возле Главного военного клинического госпиталя в Киеве.
После этого состоится трансфер к Национальному военному мемориальному кладбищу, где в 11:00 начнётся церемония похорон.
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