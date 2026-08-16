В боях за Украину погиб историк и боец 47-й ОМБр Виталий Штефан

В боях за Украину погиб военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", историк Виталий Штефан. Воин пропал без вести еще в октябре 2024 года во время боев на Курском направлении.

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Недавно была официально подтверждена его гибель. Об этом сообщает Кафедра истории НаУКМА.

Виталий Штефан работал преподавателем и научным сотрудником

После окончания университета Виталий Штефан работал по специальности.

Он преподавал историю, а также занимал должность научного сотрудника филиала "Музей оккупации Киева" Музея истории города Киева.

Коллеги вспоминают его как преданного своему делу специалиста, посвятившего жизнь изучению и популяризации украинской истории.

Защитник служил в 47-й ОМБр "Магура"

После начала военной службы Виталий Штефан вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Он служил в 1-м батальоне 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" в должности стрелка-помощника гранатометчика.

Воин пропал без вести в октябре 2024 года во время выполнения боевых задач на Курском направлении.

Впоследствии информация о его гибели была официально подтверждена.

Когда состоится прощание с защитником

Церемония прощания с Виталием Штефаном состоится 19 августа.

Сбор участников запланирован с 9:00 до 9:20 возле Главного военного клинического госпиталя в Киеве.

После этого состоится трансфер к Национальному военному мемориальному кладбищу, где в 11:00 начнётся церемония похорон.

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