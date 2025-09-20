В Барселоне прошла масштабная выставка украинского искусства

В Барселоне состоялась выставка "Поколение войны. Четвертый год", где было представлено около 200 работ художников всех поколений со всей Украины. Экспозиция была представлена на площади Virrei Amat в рамках XI Международного фестиваля украинской культуры "Ucrania Fest", который проходил 9-15 сентября в Испании.

Выставку представили в двух форматах: у выхода из метро и в центре площади, что позволило большому количеству людей ознакомиться с творчеством украинских художников. Испанцы были поражены глубиной и яркостью работ, они почувствовали красоту нашей земли и искренность украинской души, мужество и силу нашего народа.

"Мы готовили этот проект три с половиной месяца – говорит организатор выставки, Татьяна Колесниченко. – Это самая масштабная экспозиция по количеству работ, которую организовывала Ассоциация по развитию международных отношений АДРУМ – в целом было представлено 185 работ. Выставка под открытым небом – это всегда сложный формат, но он предоставляет наибольший доступ аудитории, что крайне важно, ведь мы хотим донести как можно большему количеству людей за рубежом правду о войне в Украине и показать красоту и силу украинского народа. И это удается! Я собственными глазами видела, как меняются лица людей, когда они смотрят на картины, как выступают слезы на глазах, как они с удивлением и вниманием рассматривают работы, где изображена природа Украины, наши культурные аутентичные фрагменты, портреты, абстракции и работы других жанров, где отражены боль и потери войны и невероятную красоту Украины и ее народа. Показывая миру работы наших художников всех поколений, мы хотим донести гуманистическую ценность Украины, показать, какие талантливые здесь люди, что они дают миру и почему надо помогать Украине выстоять в этой борьбе".

На выставке был презентован каталог избранных работ артмарафона "Поколение войны", который был подарен партнерам в Испании, а также передан в Генеральное консульство Украины в Барселоне.

Впервые были организованы "выставки в выставке" - отдельными баннерами экспонировались работы художниц Натальи Филяк-Заставной из Львова, Людмилы Рябковой из Киева, Марина Дреевой из Ахтырки и юной художницы 11 лет Ангелины Мартынюк из Черновцов.

Экспозиция в Барселоне является проектом арт-марафона "Поколение войны", который собирает художественные свидетельства войны и показывает их миру, призывая к поддержке Украины. Артмарафон длится с декабря 2023 года и планируется проводиться до конца войны. Выставки артмарафона непрерывно проходят в центре Киева возле Арки Свободы украинского народа, а затем презентуются в разных странах. Своим творчеством украинцы показывают миру самое ценное качество человечества: трансформировать боль и ужас в прекрасное.

Среди произведений артмарафона – работы защитников Украины и детей военнослужащих, юных и взрослых художников, которые четыре года живут под бомбежками в своих городах и селах, внутренне перемещенных лиц и тех, кто был вынужден уехать с родины – каждый из них, по-своему, ежедневно борется за победу над агрессором за мир в Украине.

Артмарафон является частью Международного Художественного фестиваля MAЛЮЙ.UA.WAR – единственной культурной инициативы в Украине, которая непрерывно продолжается с первой недели полномасштабного вторжения РФ. Это единственный в мире проект, который через искусство анализирует изменение сознания разных поколений во время современной длительной войны, который проводится при содействии Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, Министерства иностранных дел Украины и Киевской городской власти.

За три с половиной года состоялось более 60 выставок и проектов культурной дипломатии с художественными работами участников MAЛЮЙ.UA.WAR, которые были представлены в 17 странах мира: в Украине, США, Швейцарии, Ватикане, Черногории, Албании, Южной Корее, Японии, Малайзии, Китае, Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Польше, Пакистане, Греции и Аргентине. Сейчас проект впервые был представлен в Испании.

Организаторы выставки: Ассоциация по развитию международных отношений ADRUM, компания STUDIORAR и Украинская ассоциация "Джерело" при поддержке Генерального консульства Украины в Барселоне, региональной власти Каталонии и городских властей Барселоны.

Особая благодарность украинской общине в Барселоне, которая помогла в монтаже выставки.