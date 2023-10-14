Усталость от войны?

Западные друзья постоянно спрашивают, устали ли мы от войны. И вот я задумался об этом. Что значит усталость от войны? Наверное, усталость от войны – это когда ты читаешь или смотришь новости о какой-то далекой войне, устаешь и выключаешь. Например, у нас у украинцев могла быть усталость от войны в Сирии. Но может ли быть у нас усталость от нашей войны?

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І я завжди відповідаю, що у нас немає вибору втомитись. Так, нам всім це нереально набридло, але ми не можемо переключити канал, чи поїхати в інше місце. Зрештою, я зловив себе на думці, що часто чую “за...ло" все це, але не чую знаєш, я втомився піду геть, зміню сферу діяльності тощо. Бо нам немає куди йти.

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Натомість я бачу не втому, а бачу звикання до війни. Щодня ми рутинно читаємо про десятки загиблих наших воїнів і мирних мешканців, чекаємо на нічний звіт ППО. Діти ходять в школи з бомбосховищами. Всі намагаються встигнути доїхати до комендантської години. На вихідні люди гуляють в парках і ресторанах. Торгові центри відновили свою роботу, кінотеатри і театри наповнюються. Спокійно, без істерики готуємося до чергової тяжкої зими, купляючи генератори, акумулятори тощо. Військові почали йти у повноцінні відпустки, відвідуючи свої родини закордоном.

Ми не втомлюємося, ми звикаємо. В цьому немає нічого поганого. У нас немає вибору в цій війні. Ми маємо воювати до перемоги, оскільки вже заплатили велику ціну, і поразка знецінить нашу жертву.