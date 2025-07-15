Успела съездить в Париж и собиралась замуж: в страшной аварии на Львовщине погибла молодая врач

Во Львовской области на автодороге Львов – Шегини произошла ужасная авария. 23-летний водитель Audi А4 не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате погибли две девушки 23 и 25 лет. Еще одна пассажирка и водитель с травмами попали в больницу.

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Погибла будущая врач

Страшная авария случилась в 8:30 утра 10 июля во Львовской области. По сообщению полиции Львовской области, возле города Судовая Вишня 23-летний водитель не справился с управлением автомобиля Audi А4, выехал с дороги и врезался в дерево. От удара машину перевернуло.

В автомобиле ехали три девушки. Две из них, 23-летняя жительница Ривненщины и 25-летняя львовянка, погибли на месте. 22-летняя жительница Львова и водитель попали в больницу.

Погибшей оказалась будущая врач акушер-гинеколог Тернопольской частной клиники Стефана Хмиля 23-летняя Иванна Клиценко. Об этом на своей странице в Instagram сообщили сотрудники медучреждения.

"Улыбающаяся, милая, спокойная, работящая, красивая, ласковая и всегда приветливая. Ее искренне любили и уважали все – студенты, пациенты, коллеги. Иванка мечтала стать акушером-гинекологом и уверенно шла к своей мечте. Она вкладывала душу в каждый день своей стажировки, работала вдохновенно, по-взрослому ответственно, по-человечески тепло. Она была светом в нашем коллективе. Ее доброта, искренность, дружелюбие и всегда теплая улыбка – останутся в памяти каждого из нас. Ее просто невозможно было не любить".

Пошла по стопам мамы

Те, кто знал Иванну, рассказывают, что в то утро девушка на попутке ехала домой, на Ривненщину, в город Дубровица, где живут ее родные. Однако добраться до дома она так и не смогла.

Иванна давно мечтала стать женским врачом. Ее мама много лет работает в местной больнице тоже акушером-гинекологом, девушка пошла по ее стопам. Она также окончила Тернопольский медицинский, как и мама, стажировалась в частной клинике.

Говорят, что она была способным врачом, уже умела принимать роды.

Иванна очень мечтала побывать в Париже и незадолго до своей гибели оказалась в этом городе. На ее страничке в Instagram есть несколько фото и видео, как она гуляет по Парижу. Девушка любила путешествия. Еще студенткой она побывала в Португалии, Италии, Венгрии.

У Иванны был молодой человек, они вместе строили планы на будущее и готовились к обручению. Однако жуткая авария разрушила все планы.

"Солнце мое, мой лучик солнца, моя девочка-весна. Ты называла меня сестрой и забронировала меня крестной мамой для своего первого ребенка. Ты была моим свидетелем в церкви и моей самой лучшей спутницей в путешествиях", – написала подруга Иванны Злата.

Далее девушка пишет, что они познакомились в медицинском институте. Вместе побывали в Милане, плавали на катере на озеро Комо, объедались креветками в Лиссабоне, бежали к океану на мысе Рока. Девушки вместе путешествовали в Кракове, плавали на сапах в Бакоте, катались на лыжах в Буковеле, фотографировались на Синевире, ходили в поход в Боржаву.

"Ты навсегда будешь в моем сердце, красавица", – добавляет Злата.

Сестра Иванны Наталья писала, что на прощание пришло и приехало очень много людей, двор и дом не могли вместить столько людей, казалось, что они приехали со всего мира.

В полиции Львовской области сообщили, что сейчас идет досудебное расследование, проводятся экспертизы. Водитель, который был за рулем, задержан. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек.

Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.