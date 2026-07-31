Урожай будет до заморозков: чем подкормить огурцы

Середина лета – время подкормить огурцы древесной золой. Богатое минералами природное удобрение способствует активному цветению растения, формированию новых завязей и более длительному плодоношению.

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В то же время с золой довольно легко переборщить и нанести овощу скорее вред, чем принести пользу. Как правильно её использовать и каких ошибок избегать, рассказало издание ТСН.

Зола, которую можно использовать для подкормки огорода, образуется после сжигания чистой древесины и является натуральным источником минерального питания. Она хорошо подходит для огурцов и может служить альтернативой магазинным комплексным удобрениям.

В составе древесной золы содержится почти полный набор необходимых для огурцов элементов: калий, фосфор, кальций, магний, железо, а также микроэлементы – бор, медь, цинк, молибден, кремний и сера. Важное преимущество – отсутствие хлора, к которому эта культура очень чувствительна.

Что может дать огурцам подкормка золой:

укрепление стеблей,

ярко-зеленая и здоровая листва,

ровные, сочные плоды без горечи,

улучшение структуры почвы,

снижение риска грибковых заболеваний,

более длительное цветение и более высокая урожайность.

Как применять золу для огурцов

Лучше всего подкармливать огурцы каждые две недели в период цветения и формирования плодов – в это время растения особенно нуждаются в калии. При этом имейте в виду, что зола делает почву более щелочной. Поэтому, если уровень pH почвы на вашем огороде превышает 7,0, лучше выбрать другие удобрения. Также не следует сочетать золу с азотными препаратами – это снижает их эффективность.

Самый простой способ внесения золы под огурцы – рассыпать сухой материал вокруг кустов, слегка перемешать с верхним слоем почвы и хорошо полить грядку отстоянной водой комнатной температуры. При этом важно, чтобы зола не попадала на листья, ведь это может вызвать ожоги. Проводить процедуру лучше в безветренную погоду.

Еще один вариант – приготовить жидкую подкормку, которая действует быстрее, ведь питательные вещества сразу попадают к корням. Для этого возьмите стакан просеянной золы и разведите ее в 10 литрах тёплой воды, перемешайте и оставьте настаиваться не менее чем на сутки. Полученным раствором полейте каждый куст (примерно 1-2 литра на растение), направляя воду под корень и стараясь не смачивать листья.

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