Украину все больше затягивает дождями: синоптики назвали редкие регионы, где во вторник будет солнечно
Вторник, 6 мая, пройдет в Украине преимущественно с облачной погодой и с дождями. Осадки не прогнозируются только в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму.
Украинский гидрометеорологический центр поделился свежими метеорологическими данными на своем сайте. Синоптики ожидают, что дожди будут умеренными, в северной части – небольшими и кратковременными; лишь на востоке и юго-востоке страны будет сухо.
Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), 5-10 метров в секунду.
Температура ночью +8...+13, но в западных и северных областях всего +4...+9 градусов. Днем будет +11...+16, на востоке и юго-востоке +20...+25.
На Киевщине и в городе Киев – облачно, небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
В области ночью термометры покажут +4...+9, днем +11...+16. В Киеве – ночью +6...+8, днем +13...+15 градусов.
В УкрГМЦ предупредили: в течение 6–7 мая, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирета (Черновицкая и Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м (по сравнению с уровнем на 8:00 понедельника, 5 мая).
"Без угрозы негативных последствий", – уточнили эксперты.
Как ранее писал OBOZ.UA, в целом с 6 по 9 мая погода в нашей стране будет прохладной практически во всех регионах. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах даже дожди с мокрым снегом.
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