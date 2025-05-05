Украину все больше затягивает дождями: синоптики назвали редкие регионы, где во вторник будет солнечно

Вторник, 6 мая, пройдет в Украине преимущественно с облачной погодой и с дождями. Осадки не прогнозируются только в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму.

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Украинский гидрометеорологический центр поделился свежими метеорологическими данными на своем сайте. Синоптики ожидают, что дожди будут умеренными, в северной части – небольшими и кратковременными; лишь на востоке и юго-востоке страны будет сухо.

Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), 5-10 метров в секунду.

Температура ночью +8...+13, но в западных и северных областях всего +4...+9 градусов. Днем будет +11...+16, на востоке и юго-востоке +20...+25.

На Киевщине и в городе Киев – облачно, небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

В области ночью термометры покажут +4...+9, днем +11...+16. В Киеве – ночью +6...+8, днем +13...+15 градусов.

В УкрГМЦ предупредили: в течение 6–7 мая, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирета (Черновицкая и Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м (по сравнению с уровнем на 8:00 понедельника, 5 мая).

"Без угрозы негативных последствий", – уточнили эксперты.

Как ранее писал OBOZ.UA, в целом с 6 по 9 мая погода в нашей стране будет прохладной практически во всех регионах. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах даже дожди с мокрым снегом.

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