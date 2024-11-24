Вижу, что вполне сознательные люди распространяют глупость о том, что украинцы "вычеркнули себя" из истории Второй Мировой и нужно туда вернуться, потому что он Трамп говорит, что Гитлера победили россияне.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Друзі, ми не вичєркнулі сєбя із Другоі Світової. Поясню із символічної точки у любому моєму Дніпрі.

Коротенький лікбез. Отже, ми не вичєркнулі. Міф про переможця у війні почався з тосту Сталіна у 24 травня 1945 на переможному бенкеті: "Спасибо русскому народу за победу над фашизмом".

Міф почався зі спеціально скликаного у січні 1944-го політбюро ЦК ВКП(б) за участі Сталіна, Берії і Хрущова коли Довженка цілу ніч "рубали на шмаття у Кремлі" (його слова зі Щоденника) за кіноповість "Україна в огні". З того, що Сталін кричав про Довженків націоналізм і ревізію ленінізму: "почему Украина, причем тут украинцы, где русские?"

Попри те, що Україна була головною метою Гітлера і центром його ідеологічного колоніалізму, найбільш руйнівні битви відбувалися на її землях, а в абсолютних цифрах під час Другої світової загинуло більше мешканців радянської України, ніж радянської Росії.

СРСР десятиліттями методично просував всередині країни і назовні два міфи: один — про вирішальну роль російського народу у перемозі над фашизмом, а другий — про архаїчного, дикого "українського поліцая". Обидва міфи міцно й надовго вросли у західну свідомість. Ми довго були під підозрою щодо особливої, чисельнішоі, аніж в інших народів (це абсолютно не так) колаборації з нацистами і антисемітизму ( гляньте публікації Guardian, lndependent та інших про українських правих, навіть після 2014), а от росіяни — лишались борцями з фашизмом, переможцями фашизму.

Попри те, що, на боці союзників проти вермахту воювало і загинуло більше українців, аніж французів, британців і американців разом узятих. (Цю статистику наводить Тімоті Снайдер у виступі в Бундестазі 2017 року)

В голові Трампа рояться радянсько-російські міфи. От саме їх нам і потрібно деконструювати. І в своїх головах, і в західних.

Ось вам пророцтво із Довженкового "Щоденника", він усе це бачив уже тоді, відразу після перемоги:

"Якщо вся доблесть синів України у війні оформиться в єдиний побідний совєтський котел, а на рахунок українців випреться штучно утворена петлюрівщина і антисемітизм, то краще мені вмерти і не знати більше людської підлості, бездонної ненависті і вічної брехні, якою оплутані ми".