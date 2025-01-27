Почти три года я не выходил в эфир, потому что физически это не имеет возможности. Круглосуточно убиваем здесь окупантов, и сейчас, как только, убили троих.

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Прочитав сообщение, просто не сдержался, чтобы несколько секунд об этом сказать.

"Укравтопром" сообщил, что в прошлом 2024 украинцы потратили 125 млрд грн на приобретение новых авто. Это на 18% больше, чем в прошлом 2023 году.

У нас этой ночью оккупанты обстреляли одну из позиций, сожгли авто и два больших дрона. За прошедшую неделю мы потеряли три автомобиля в результате работы FPV россиян.

У меня вопрос к украинцам: эта нация точно понимает, что происходит? Те, кто покупает новые авто – Бентли и всякие другие дорогие новые авто вместо того, чтобы пикапы купить и отправить на фронт, где транспорт – расходный материал, ежедневно его уничтожают. Вы, кто покупает новые авто, вы точно понимаете, что происходит в этой стране? Вы понимаете, что эта страна борется за выживание? Что эта страна едва стоит под натиском врага. И каждый автомобиль здесь на фронте как золото, как кровь. И вы приобретаете новые авто?

Я все сказал, спасибо за внимание!