Украинцев предупредили о сложных погодных условиях 2 ноября: где следует быть осторожными

В воскресенье, 2 ноября, почти по всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия в виде тумана. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом, 1 ноября, сообщили на Facebook-странице "Украинского гидрометеорологического центра". Синоптики предупредили, что низкая видимость может привести к осложнению движения на дорогах.

Ночью и утром 2 во всех областях, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей – туман. Видимость будет составлять 200-500 м.

"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", – говорится в сообщении.

В ГСЧС Украины предупредили водителей, чтобы те были внимательными за рулем и соблюдали дистанцию и скоростной режим. Также спасатели посоветовали пешеходам переходить дорогу только в определенных местах, убедившись, что их хорошо видно.

Прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 2 ноября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южного направления, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1 – +6 градусов, днем +11 – +16 градусов, а на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области – до +18 тепла.

Напомним, по прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, в конце ноября ожидается резкое снижение температуры. Столбики термометров местами могут опуститься до -12 градусов. Значительное похолодание метеоролог прогнозирует с 25 ноября до 3 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, грядущая зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

