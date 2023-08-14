Украинским воинам на передовой нужна помощь для уничтожения оккупантов: как присоединиться к сбору

С самого начала полномасштабной войны украинцы активно помогают армии бороться с оккупантами. Сейчас помощь нужна бойцам 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Средства нужны на приобретение прицелов и монокуляра. Об этом в Telegram сообщил волонтер Роман Бочкала.

По словам волонтера, военнослужащим 67-й ОМБр нужен монокуляр. Другие два подразделения нуждаются в двух прицелах. Их приобретение поможет еще эффективнее уничтожать российских оккупантов на поле боя.

Общая сумма сбора составляет 130 тыс. гривен. Даже небольшой донат в размере 5 или 20 гривен может в итоге сделать результат и помочь приобрести военнослужащим монокуляр и прицелы.

Желающие помочь своим защитникам могут пополнить Банку в Monobank или напрямую перевести средства на карту.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/7TgYL1oRVJ

Моно: 5375 4112 0780 1734

Также можно задонатить с помощью сервиса PayPal.

PayPal: [email protected]

Напомним, защитники Украины, а именно 25-я аэромобильная бригада, в которой служит сотрудник OBOZREVATEL, и еще одна воинская часть нуждаются в помощи. В связи с этим наше издание объявляет сбор на 300 тысяч грн и разыгрывает обломок от российской "аналоговнет"-ракеты "Кинжал" (куда целил боеприпас, расскажем после войны).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наши читатели помогли приобрести для украинских воинов дроны, авто, Starlink и другую технику. Среди благотворителей также были разыграны уникальные подарки – двое часов из крышек от ракет HIMARS и другие сувениры с фронта.

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