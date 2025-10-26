Украинский офтальмолог Владимир Филатов: номинант на Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Владимир Петрович Филатов – гениальный ученый, основоположник отечественной школы офтальмологии, основатель и первый директор Украинского института экспериментальной медицины, который сейчас называется Институтом глазных болезней и тканевой терапии НАМН Украины. Он одним из первых в мире разработал методы пересадки роговицы, что помогло вернуть зрение большому количеству людей, которые без хирургического вмешательства были бы обречены на слепоту.

За это достижение в 1950 году Филатов был номинирован на Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Проведенная им операция по пересадке трупной роговицы стала началом новой эры в развитии отечественной трансплантологии. При Глазной клинике Одесского медицинского института Филатовым была создана первая в стране станция скорой глазной помощи и глаукоматозный диспансер.

Большая часть жизни и научной работы Филатова прошла в Одессе, которую он называл своим домом. Говорят, что повязки с глаз прооперированных пациентов он очень любил снимать на берегу, чтобы первым, что увидит прозревший человек, стало море.

"Каждый человек имеет право видеть солнце!"

Владимир Петрович Филатов родился в феврале 1875 года в Мордовии в семье медика – известного хирурга-офтальмолога Петра Федоровича Филатова, четверо из шести братьев которого тоже получили медицинские специальности, от педиатра до акушера-гинеколога. Владимир с детства наблюдал, как работает отец, и тоже увлекся медициной. Впрочем, существует легенда, согласно которой еще в юности будущее светило увидел слепого старика, передвигавшегося при помощи посоха, и был так поражен этим зрелищем, что воскликнул: "Это несправедливо – каждый человек имеет право видеть солнце!" Сегодня трудно сказать, реальна эта история или нет, но именно вторую часть этой фразы Филатов, спустя годы, сделал девизом своего офтальмологического института.

Жизнь до Одессы

Решив по примеру отца стать врачом, Владимир поступил на медицинский факультет МГУ. На каникулах он приезжал в Симбирск, куда к тому времени переехала семья, чтобы помогать отцу в земской больнице – принимал вместе с ним больных, ассистировал во время операций. После получения диплома с отличием Владимир какое-то время работал ординатором в больницах Симбирска и Москвы, где на него и обратил внимание знаменитый профессор-офтальмолог Сергей Селиванович Головин. Он пригласил подающего надежды молодого врача в Одессу на должность ординатора в Новороссийский университет. В городе у моря Филатов прожил всю жизнь.

Первые успехи в Одессе

На новом месте Владимир Петрович защитил докторскую диссертацию, в которой попытался разобраться, почему не приживается клеточный трансплантат, и сделал свои первые открытия – изобрел так называемый "шагающий филатовский стебель", когда для пересадки используется собственная кожа пациента, соединяющая новый участок с пораженным. Но занимался Филатов прежде всего вопросом трансплантации роговицы, хотя поначалу все его усилия желаемого результат не приносили – пересаженные участи отторгались организмом. На решение этой проблемы ученый потратил около двух десятков лет, в течение которых проводил операции и экспериментировал с консервацией трупных тканей. И ему удалось добиться успеха: после его операций люди смогли не только видеть, но и успешно работать, позабыв о, казалось бы, неминуемой инвалидности.

Два месяца в застенках НКВД

Работа Филатова, как это часто происходило в 30-е годы ХХ века, была прервана НКВД. Среди знакомых ученого было несколько чудом уцелевших белогвардейских офицеров, за что Владимира Петровича арестовали, обвинив в участии в "контрреволюционной военно-морской организации". В застенках Филатов провел два месяца в течение которых под сильнейшим давлением – в том числе и физическом – признался в том, что якобы изначально "не принял советскую власть" и "мечтал об интервенции", что грозило ему расстрелом. Но после прошения о помиловании, в котором он заявил о своем искреннем раскаянии, Филатова отпустили под подписку о невыезде. Со временем ученый вполне примирился с советской властью, став даже депутатом – сначала Одесского городского совета, а затем и Верховного Совета Украины четырех созывов. А вот в коммунистическую партию он, как на него ни наседали, так и не вступил, и в конце концов его оставили в покое.

Народное признание и награды

Успешные операции, которые проводил Филатов, привели к тому, что об ученом и его методе начали ходить легенды – говорили, что он может излечить любую глазную болезнь. В Одессу хлынули толпы желающих вернуть себе зрение, и, чтобы им помочь, в 1938 году в городе бы открыт Институт экспериментальной офтальмологии, который теперь переименован в Институт глазных болезней и тканевой терапии. Он носит имя Владимира Петровича Филатова. В 1941 году ученый был удостоен Государственной премии, которая в то время называлась Сталинской – за достижения в области офтальмологии. Половину причитающихся денег Филатов велел раздать детским домам, а остальное пожертвовал на Свято-Дмитриевский храм в Одессе. Также среди наград Филатова четыре ордена Ленина, орден Отечественной войны и звание Героя социалистического труда.

Эвакуация в Ташкент и возвращение домой

В начале войны Филатова вместе с сотрудниками института эвакуировали в Пятигорск, а когда немецкие войска начали подступать к городу, – в Ташкент. В те времена его институт, хоть и с сокращенным штатом и скромной технической базой, работал в местном госпитале №1262. Пациентами Филатова были раненые военные, многим из которых он вернул зрение, а то и вовсе восстановил внешность, проводя вместе с офтальмологическими операциями – в них он использовал свой метод тканевой терапии – еще и пластические. После окончания войны Филатов вернулся в Одессу, где жизнь постепенно вошла в привычную колею: его институт расширялся, в нем появлялись все новые и новые корпуса, а сам Владимир Петрович продолжал принимать, консультировать и оперировать пациентов.

Нельзя отбирать у человека веру в чудо

На консультации к Филатову – чтобы гарантированно попасть на прием – люди занимали очередь с вечера, а письма с просьбой о помощи шли со всей страны, и доходили до Филатовского института, даже если адрес был неправильно или безграмотно написан. На почтамте в Одессе прекрасно знали, кому они адресованы, несмотря на то, что приходили даже конверты, на которых значилось: "Черное море, Филатову" или "Одесса, главному фельдшеру по глазам". Он никогда никому не отказывал в помощи и даже безнадежным больным не говорил о настоящем положении дел, считая, что нельзя отнимать у человека надежду на чудо. Сам Владимир Петрович, несмотря на свое депутатство, многочисленные ордена и звания и, казалось бы, присущее ему в силу профессии материалистическое мировоззрение, был человеком верующим, на что власть, понимая значение его работы, смотрела сквозь пальцы. Филатов каждое воскресенье ходил в церковь, надевая специальный – "пасхальный" – костюм, и заказывал благодарственные молебны за каждую удачно проведенную операцию. А когда вместо разрушенного собора собирались построить общественный туалет, Филатов обошел все начальственные кабинеты, но добился того, чтобы там установили фонтан с мраморной чашей, которая получила название "Цветок Филатова". Сейчас, когда собор вернулся на свое место, фонтан стоит неподалеку – на Соборной площади.

Не только ученый

О Владимире Петровиче как о разносторонне развитом человеке – не только выдающемся ученом, клиницисте и практикующем хирурге, но и человеке творческом. Филатов оставил прекрасные мемуары, которые позволяют говорить о его блестящем литературном даре. Он был художником, который писал свои картины у моря – в Аркадии и на Малом Фонтане, и поэтом, сочинявшим под псевдонимом Воталиф – это его фамилия, прочитанная наоборот. А еще он был прекрасным собеседником с потрясающим чувством юмора, что делало его душой любой компании.

Институт, улица, астероид

Владимир Петрович Филатов скончался 30 октября 1956 года, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Похоронен ученый на Втором Христианском кладбище. Память о нем хранят во многих городах и странах, но прежде всего – в Одессе. Его именем назван не только основанный им институт, который активно работает и в наше время, но и улица в Черемушках – спальном районе Одессы. Имя Филатова присвоено и астероиду, который был открыт еще в 1982 году.