'Украинский Генри Форд' Владимир Джус: изобретатель с Галичины, совершивший переворот в мировом авиастроении

Владимир Джус – знаменитый изобретатель, все свои самые важные открытия совершивший в авиастроении. В Украине о нем знают не очень много, в то время как в США о нем пишут книги и упоминают его в мемуарах, называя "украинским Генри Фордом". Неудивительно, если учесть, что единственный украинский эмигрант смог осуществить американскую мечту – приехав в Америку без гроша в кармане, он за несколько десятилетий стал миллионером и владельцем фабрик не только в США, но и в Канаде, Франции и Великобритании, а также основателем и первым руководителем Украинского института Америки.

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Главное изобретение Джуса – замок-закрепитель для самолетов – не только совершило переворот в авиастроении в 30-40-х годах ХХ века, но и используется во всем мире до сих пор.

За океан с 25 долларами в кармане

Владимир Джус появился на свет 5 января 1895 года (130 лет назад) в селе Черняховцы Збаражского района Львовской области в многодетной крестьянской семье. В 1913 году, когда юноше исполнилось 18 лет, он, несмотря на запрет отца, решил попытать счастья в Соединённых Штатах, куда отправился с "капиталом" в 25 долларов в компании брата Теодора и сестер Анны и Марии. Родители Владимира остались в Украине, и их судьба сложилась трагически: в 30-е годы один из братьев Владимира стал бойцом УПА и погиб, а их мать, а также жену и дочь брата отправили в ссылку в Сибирь.

Рабочий на фабрике по производству самолетов

На новом месте Джус не только работал, но и учился – как английскому языку, так и техническим дисциплинам – черчению, авто- и электромеханике. Без денег, связей, а поначалу и без образования, но с сильной тягой к технике, Джус мог рассчитывать только на место простого рабочего, но надо отдать ему должное: к выбору предприятия он отнесся максимально тщательно и ответственно. Его интерес вызывала сфера авиастроения, у которой, как понимал Владимир, было большое будущее. Он устроился на фабрику по производству самолетов и двигателей для них и очень быстро начал предлагать руководству идеи, которые помогали усовершенствовать конструкцию летательных аппаратов и сэкономить средства, идущие на их производство.

Счастливый шанс

Правда, на его собственном благосостоянии это никоим образом не сказывалось – все его идеи присваивал его работодатель, но Владимир не терял надежды на изобретение, которое прославит и обогатит его. Вскоре судьба послала Джусу счастливый шанс – он услышал, как инженеры обсуждают сильную вибрацию при посадке самолетов, из-за которой те звенят как множество консервных банок – связывающая их проволока и металлические пластины не помогали. На сам факт вибрации можно было бы не обращать внимания, если бы он не приводил к авариям и разрушению самолетов. Несколько месяцев ушло у Джуса на то, чтобы изобрести специальный замок-закрепитель, которой позволял избежать вибрации. Он был дешевым, легким в эксплуатации и – самое главное! – надежным: после испытаний его начали устанавливать на все выпускаемые на предприятии самолеты.

На вольных хлебах

Успех позволил изобретателю уволиться с фабрики и на средства, которые ему удалось накопить, уйти на вольные хлеба – основать собственное дело. Первый заказ принес ему прибыль всего в 4 доллара, но очень быстро ситуация радикально изменилась: заказы на запатентованный Джусом замок посыпались на него как из рога изобилия, причем приходили они не только из США, но и Европы. Оборот принадлежавших ему фабрик за несколько лет вырос до полумиллиона долларов, что составляло гигантскую по тем временам сумму. Специфика изделий, производившихся на фабриках Джуса, была такой, что Вторая мировая война, разорившая множество предпринимателей, на его фабриках сказалась наилучшим образом: работая круглосуточно, они выпускали продукции на 15 миллионов долларов ежемесячно. После окончания войны в производстве наметился спад, но Джус не растерялся: он очень быстро перестроился и начал продавать свое изобретение корпорациям, с конвейеров которых сходили вертолёты, автомобили, корабли, трамваи и даже гоночные болиды. Что до авиастроения, то в нем замки-закрепители Джуса используются по сей день – как на военных, так и на пассажирских самолетах.

Крепление для фиксации костей после переломов

Еще одной сферой, в которой нашли свое применение замки Джуса, стала медицина. Врач одной из клиник Нью-Йорка обратился к нему с просьбой разработать крепление, которое позволило бы фиксировать кости при переломах. На разработку такого устройства у Джуса ушло всего несколько недель, а первые итоги его применения оказались впечатляющими – переломы срастались быстрее, а результат оказывался более надежным. Врачи-ортопеды в один голос заявили о вкладе, который Джус внес в развитие медицины. В планах Джуса было усовершенствование его изобретений, к тому же у него были новые идеи, но воплотить их в жизнь он не успел.

Основатель Украинского института Америки

Всю жизнь Владимир Джус поддерживал связь со своими земляками – украинцами-эмигрантами, что позволило ему сохранить свою национальную идентичность и приверженность культурным и бытовым традициям. Чтобы создать аналогичные условия для всех американских украинцев – как давно живущих, так и вновь прибывших, Джус решил основать УИА – Украинский институт Америки, которой со временем расположился в роскошном особняке в центре Манхэттена. Организация помогала нашим соотечественникам устраиваться на работу и учебу, находила им жилье, оказывала материальную помощь, на ее основе можно было брать в библиотеке книги на украинском языке и заниматься в разнообразных кружках.

Семья и уход из жизни

В самом начале своей жизни в США – в 1917 году – Джус женился на своей однокласснице по ремесленной школе Еве Скалецкой. Но жена спустя несколько лет умерла от туберкулеза, оставив мужу сына Теодора. Во второй раз Владимир женился в 1927 году, на Анне Резник, у которой на момент оформления брака уже было двое своих детей. Скончался Владимир Джус 19 июня 1964 года от болезни легких – сделанная ему незадолго до этого операция не помогла. Его предпринимательскую деятельность продолжил старший сын Теодор, он же занял пост руководителя Украинского института Америки, который до этого возглавлял его отец.