Украинский бизнес бьет тревогу из-за нехватки молодых специалистов: в чем причина и сколько юношей уехало за границу

Украинский бизнес, по крайней мере отдельные его представители, вот уже четвертую неделю жалуется на потерю работников из-за выезда мужчин 18-22 лет за границу. Вот как с 28 августа разрешили, так и жалуются. А польская газета Rzeczpospolita и вовсе написала, что количество въездов молодежи этого возраста из Украины в Польшу увеличилось в 12 раз. Жуть, одним словом.

Что на самом деле вообще происходит – рассказывает OBOZ.UA.

По зову учебы

Сначала начали бить тревогу представители ресторанного бизнеса и ретейла, а также магазинов розничных сетей. По их информации, предоставление правительством разрешения на выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет привело к тому, что много юношей стали покидать компании и выезжать в другие страны.

"Люди просто встали и уехали. Звонят и говорят: "Я в Швейцарии". Это новая реальность", – рассказывает представитель сети "Сильпо" Роман Бондарь.

Но тут стоит понимать, что украинская молодежь в возрасте от 18 до 22 лет если уже и работает, то основательно и стабильно. А так в основном учится и подрабатывает на каникулах. Естественно, на работах, которые не требуют особой квалификации, – официантом, например, или товар по полкам раскладывают. А как приходит время учиться, конечно же, увольняются.

"Такая проблема действительно появилась, но она ежегодно возникает. Насколько большие нынешние масштабы бедствия, неизвестно, нужно выдержать время, понаблюдать. Сентябрь, начался учебный год. Скорее всего, все как обычно", – говорит OBOZ.UA эксперт в области HR Татьяна Пашкина.

В том, что молодые люди выезжают за границу, также нет ничего удивительного. Особенно если они там учатся. С 3 апреля 2024 года, согласно правительственному постановлению №366, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет могут пересекать государственную границу, если они:

– учатся на дневной форме обучения;

– являются участниками образовательных программ и направляются на обучение в иностранные учебные заведения.

11 сентября пограничная служба Польши сообщила, что значительно увеличился пассажиропоток молодых ребят из Украины: с 28 августа по 3 сентября в Польшу через пограничные пункты в Подкарпатском регионе, например, въехало более шести тысяч юношей из Украины, а выехало примерно две тысячи. Для сравнения: неделей ранее прибыло всего лишь 500, а уехало более 650 человек. Но чего тут, собственно, удивительного?

"Как же я могу не уехать в Люблин, если я там учусь на электрика?" – удивленно спрашивает OBOZ.UA 18-летний житомирянин Назар Шевчук.

Пророссийская ИПСО

Охранник одного из киевских магазинов "Сильпо", 63-летний Олег Жураковский, рассказывает, что знает о случае увольнения одного молодого человека в возрасте от 18 до 22 лет: "Его девушка у нас работала, уволилась, потому что парень уволился. Но он не у нас работал. Вроде бы хотят уехать". Но, по его словам, других случаев он не знает.

"Думаю, это москали ИПСО разгоняют. Если молодой человек нашел нормальную работу, то зачем ему вот так сразу брать и уезжать? Ну пусть подождет, пока до 22 лет месяц не останется", – говорит сотрудник "Сильпо".

Девятнадцатилетняя сотрудница "Новой почты" Алина о подобных ситуациях с выездом парней вообще не знает: "Ну, у нас такого, по крайней мере, не было".

"Наверняка кто-то и уехал, пользуясь возможностью. Тот же парень, который официантом работал. Так это проблема рестораторов, пусть нормальные условия создают, "белую зарплату" и так далее. Если человек опыта набрался – почему бы за границу не съездить на работу? А с точки зрения мобилизации я тут проблем не вижу", – говорит OBOZ.UA член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Издание Rzeczpospolita написало, что в сентябре количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въехали в Польшу, возросло в разы. Но тут мало ли... Может, польские фермеры журналисту такое рассказали. По крайней мере, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил OBOZ.UA, что 27 и 28 августа общее количество украинских граждан, которые пересекли границу Украины в обе стороны, составило около 127 тысяч человек. А сейчас средняя цифра – 105 тысяч.

Так что если наша молодежь сейчас и уезжает, то, скорее всего, только от своих бывших работодателей внутри страны. И на учебу.