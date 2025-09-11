В Польше фиксируют увеличение количества молодых украинцев в возрасте 18-22 лет: что происходит

В Польше увеличивается количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет после разрешения на выезд за границу. По словам представителя Бещадского отделения Пограничной службы Петра Закелажа, с 28 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство из Украины прибыли 6100 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а выехали 2000.

Об этом пишет издание RMF FM. Отмечается, что эта группа заметна, но это не массовая эмиграция.

"Молодые украинцы среди наших волонтеров преимущественно спрашивают об организационных вопросах, например, где купить билет. Им не задают никаких вопросов о социальной поддержке или что-то подобное", – прокомментировал ситуацию Игорь Горьков, председатель Перемышльского отделения Союза украинцев в Польше.

По его мнению, трудно предсказать, будут ли продолжать молодые мужчины из Украины приезжать, например, в Польшу на учебу. Он отметил, что до войны и пандемии многие украинцы учились в Польше.

По словам младшего прапорщика Павла Смыка из пресс-команды Надбужанского пограничного подразделения, с 28 августа по 3 сентября прибыло 4605 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а выбыло 1301. Он добавил, что неделей ранее в Польшу из Украины прибыл 461 молодой украинец, а выбыло 575.

Что предшествовало

Постановлением Кабинета министров Украины от 26 августа 2025 года (№ 1031) мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, несмотря на действие военного положения, разрешили пересекать границу.

Однако это разрешение не распространяется на госслужащих и представителей власти, в частности местной:

членов правительства, первых заместителей и заместителей министров;

руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей;

руководителя Офиса президента Украины и его заместителей;

руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместителей;

председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей;

председателя и членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;

председателя и членов Счетной палаты;

председателя и членов Центральной избирательной комиссии;

председателей и членов других государственных коллегиальных органов;

секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первых заместителей и заместителей;

народных депутатов и тому подобное.

Указанные лица, как и раньше, могут покидать страну только через работу – исключительно в служебную командировку.

Поправки в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины изменили нормы о выезде мужчин во время военного положения: теперь это разрешено для лиц в возрасте 18-22 лет (включительно). Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ.

Как ранее писал OBOZ.UA, премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что решение правительства касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. "Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной", – заявляла она.

