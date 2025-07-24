Украинские студенты 'Метинвест Политехники' прошли стажировку в Италии и Австрии

Студенты первого частного технического вуза "Метинвест" Политехника вернулись со стажировки в Италии и Австрии, которая проходила в Danieli Academy – образовательном центре одного из мировых лидеров в производстве оборудования для металлургии. Это была первая поездка такого формата в истории университета, и важный шаг в развитии международного промышленного партнерства.

Видео дня

Стажировка стала частью стратегического сотрудничества между "Метинвест Политехникой", Группой "Метинвест" и Danieli. Эта компания – один из трех глобальных лидеров в сфере технологий и оборудования для современной металлургии. Ее разработки используются на промышленных площадках "Метинвеста", и именно с ней сегодня обсуждается создание экологически дружественного производства нового поколения. Заключенный между сторонами меморандум охватывает не только инженерные решения, но и развитие специалистов, и именно за этим в Италию приехали студенты "Метинвест Политехники".

Все учебные модули были подкреплены поездками на предприятия, где работает оборудование Danieli. Визиты на заводы ABS, Pittini, Arvedi, а также на предприятия Группы "Метинвест", в частности Trametal, позволили увидеть целостную картину – от конструкторской идеи до ее воплощения в работе. А еще – оценить уровень автоматизации, который уже сегодня позволяет этим заводам работать с минимальным участием людей в зоне производственных рисков.

Металлургия, которую увидели украинские студенты, является технологией Industry 4.0 в действии: сенсоры, искусственный интеллект, непрерывная аналитика, системы самодиагностики и даже элементы самообслуживания агрегатов. И что самое важное, – все это интегрируется в единую цифровую инфраструктуру, которая управляет производством на уровне математических моделей.

Еще один важный результат стажировки – это понимание, как в Европе работает отрасль в более широком измерении. Благодаря поддержке группы MILL'S под руководством профессора Альберто Кавиккиоло студенты стали участниками ежегодной встречи итальянской Ассоциации литейных предприятий ASSOFOND. Это позволило увидеть, как профессиональные ассоциации формируют политику, объединяют участников рынка, защищают производство на национальном уровне. Этот опыт будет полезен и в Украине, где только формируется подобная культура объединений и диалога внутри отрасли.

Марко Ди Гасперис, представитель Danieli Academy и координатор программы, добавил, что это был замечательный опыт для компании, а впереди новые этапы сотрудничества. Уже состоялся ряд онлайн-встреч команды "Метинвест Политехники" во главе с ректором Александром Поважным и итальянскими коллегами. Обсуждены первые шаги, которые предусматривают углубление партнерства с университетами Италии – не только в виде обмена знаниями, но и в форме совместных образовательных проектов, конференций и расширения академической сети.

Весь курс проходил на английском: лекции, общение с инженерами, даже бытовые разговоры. Практика доказала, что это уже не дополнительный навык, а базовое требование для инженера новой эпохи, который хочет быть частью глобальной профессиональной среды.

Как известно, вуз "Метинвест Политехника" основала компания "Метинвест" Рината Ахметова в июне 2020 года. Сейчас идет четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру. В этом году вуз упростил процедуру для поступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование. В прошлом году, воспользовавшись такой возможностью, 26 защитников – участников проекта "Сердце Азовстали" и сотрудников "Метинвеста" уже стали студентами горно-металлургического вуза.