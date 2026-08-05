Украинские полярники показали "блинный лед" в Антарктике. Фото

В Антарктике полярники зафиксировали необычное природное явление – "блинный лед", напоминающий десятки круглых ледяных блинов на поверхности океана. Такие ледяные диски образуются благодаря сочетанию мороза, волн и ветра.

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Чаще всего такое чудо природы можно наблюдать именно в полярных широтах. Подробнее об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

"В Антарктике блины печет не только повар, но и океан! Правда, они холодные и соленые, но в то же время – очень красивые", – говорится в сообщении.

"Блинный лед" можно увидеть не только в полярных морях, но и на пресноводных водоёмах. Однако именно в полярных регионах природные условия лучше всего способствуют появлению этого необычного ледяного явления.

Как возникает удивительное ледяное явление

Такой лед может образовываться несколькими способами:

– первый случай, когда на поверхности воды скапливается слой ледяной крошки или мокрого снега. При слабом морозе, волнении и умеренном ветре эта масса замерзает не сплошным покровом, а отдельными фрагментами, которые соприкасаются друг с другом и постепенно приобретают округлую форму. В зависимости от дальнейших погодных условий они либо тают, либо смерзаются в тонкий эластичный слой молодого льда – нилас.

– второй случай, когда уже сформировавшийся нилас или тонкий серый лёд разрушается под действием волн и ветра. Отдельные обломки постоянно вращаются, трутся друг о друга и постепенно становятся похожими на круглые "блинчики".

Размеры таких ледяных дисков могут существенно различаться – от 30 сантиметров до нескольких метров в диаметре.

Как писал OBOZ.UA, под огромными ледяными щитами Антарктиды скрывается целый континент с высоченными горами, глубокими долинами и бескрайними равнинами, которые ученые только начинают изучать. Последним прорывом в исследовании этого затерянного мира стало открытие интересной геологической структуры.

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