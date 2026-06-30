Украинские полицейские прошли путь, который не пришлось пройти ни одной полиции демократического мира, – Выговский

Украинские полицейские прошли путь от тех, кто обеспечивает правопорядок, до тех, кто удерживает самые горячие участки фронта и защищает Украину.

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Об этом в своем посте на Facebook написал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский накануне 11-й годовщины создания НПУ.

"Уже через несколько дней Национальной полиции Украины исполнится 11 лет. Украинские полицейские сегодня – это не только те, кто обеспечивает правопорядок в городах и общинах. Это и те, кто в составе Сил безопасности и обороны Украины удерживает самые горячие участки фронта, уничтожает врага и защищает наше государство", – написал он.

Выговский добавил, что штурмовая бригада "Лют", подразделение "КОРД", бригада "Хищник" и стрелковые подразделения главных управлений полиции ежедневно доказывают, что "украинская полиция – это мощная боевая сила и великолепная профессиональная команда". "Украинские полицейские прошли путь, который не пришлось пройти ни одной полиции демократического мира. Этот опыт зародился в войне, закален ежедневной борьбой за Украину", – подчеркнул глава Нацполиции.

Он также рассказал о боевых успехах своих подчиненных. С начала полномасштабной войны боевые подразделения Нацполиции:

уничтожили 681 единицу военной техники оккупантов;

повредили 712 единиц техники;

уничтожили 30 861 вражеский БПЛА, РЭБ, радиолокационную станцию, FPV и другие военные цели;

повредили 3 424 таких объекта; ликвидировали 5 656 оккупантов;

ранили 9 696 захватчиков;

41 оккупанта взяли в плен.

"Но эта борьба обходится самой высокой ценой – жизнью наших собратьев и сестёр. Мы помним всех. Поддерживаем раненых. Делаем всё возможное, чтобы вернуть домой каждого, кто находится в плену или считается пропавшим без вести", – написал Выговский.